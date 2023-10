O TCR Brasil fechou a quarta etapa da temporada 2023 com uma corrida movimentada no Velocitta, que terminou com vitória de Diego Nunes, enquanto Galid Osman foi o segundo, completando um grande sábado para o piloto da W2.

Punido na corrida 1, Juan Ángel Rosso completou o pódio, à frente de Raphael Reis, enquanto o líder Ignacio Montenegro abandonou.

Neste fim de semana, o TCR realiza uma rodada dupla no Velocitta, com as provas do sábado valendo apenas para a quarta etapa do TCR Brasil, enquanto as do domingo retomam o modelo das provas anteriores, com as corridas valendo tanto para o TCR South America quanto para o TCR Brasil.

Para a segunda corrida do sábado, o grid de largada foi formado com a inversão do top 10 da classificação de sexta-feira. Com isso, pole de Diego Nunes com Guilherme Reischl em segundo. E antes da largada, uma notícia importante: a dupla da Squadra Martino, Ignacio Montenegro, líder do campeonato, e Juan Manuel Casella largariam dos boxes.

Na largada, Reischl pulou direto para a ponta, mas deixando dúvidas sobre a possibilidade de mais uma queima de largada, devido à vantagem que abriu de cara. Nunes ficou em segundo, enquanto Galid já pulava para a terceira posição, com Rosso e Suzuki completando o top 5.

Antes do fim da terceira volta, Reischl começava a perder posições, caindo para sétimo. Com isso, Nunes liderava com 1s5 para Galid, enquanto Rosso era o terceiro, com Suzuki e Reis completando o top 5. Já Montenegro vinha em 13º.

Quando a prova chegava à metade, Nunes mantinha uma vantagem de cerca de 1s para Osman, enquanto Rosso já ficava a mais 3s5, com Suzuki e Reis a menos de 1s e Montenegro seguia em 13º.

A sete minutos do fim, Montenegro recolheu o carro para os boxes, o que deve impactar a situação do campeonato. Seu companheiro, Casella, fez o mesmo na volta seguinte. Na sequência, mais problemas para Baptista, que ficou com o carro parado no S e Suzuki, que também foi para os boxes.

No final, Diego Nunes não teve maiores problemas para converter a pole em vitória, com Galid Osman em segundo para fechar um grande sábado, enquanto Juan Ángel Rosso completou o pódio, com Raphael Reis e Pedro Cardoso fechando o top 5. Na Trophy, a vitória ficou com Guilherme Reischl em sexto.

Amanhã, TCR South America e TCR Brasil voltam à pista do Velocitta para as penúltimas etapas de ambas as categorias, com as duas corridas do domingo valendo para os dois campeonatos. As provas estão marcadas para 09h e 12h50, com transmissão da ESPN, Star+ e TCR TV.

Confira o resultado da corrida 2 do TCR Brasil no Velocitta (Etapa 4):

1 – Diego Nunes (BRA - COBRA RACING TEAM)

2 – Galid Osman (BRA - W2 PRO GP)

3 – Juan Ángel Rosso (ARG - PALADINI RACING)

4 – Raphael Reis (BRA - W2 PRO GP)

5 – Pedro Cardoso (BRA - SCUDERIA CHIARELLI)

6 – Guilherme Resichl (BRA - PMO RACING) *

7 – Marcos Regadas (PMO MOTORSPORT) *

8 – Fabián Yannantuoni (ARG - PALADINI RACING)

9 – Enrique Maglione (URU - SQUADRA MARTINO) *

10 – Felipe Papazissis (BRA - SCUDERIA CHIARELLI)

ABANDONARAM

Rafael Suzuki (BRA - PMO MOTORSPORT)

Adalberto Baptista (BRA - COBRA RACING TEAM) *

Ignacio Montenegro (ARG - SQUADRA MARTINO)

Juan Manuel Casella (URU - SQUADRA MARTINO)

