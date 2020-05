VÍDEO: Assista estreia de Schumacher no endurance em 1990

Michael Schumacher fazia sua estreia na World Sportscar Championship, após ser desclassificado de sua primeira largada em Silverstone, depois de receber assistência externa quando o câmbio de sua Mercedes quebrou na classificação. Os comissários excluíram o carro que compartilhava com a Jochen Mass.

Em Dijon, Schumacher também estava dividindo sua Mercedes com Karl Wendlinger e Heinz-Harald Frentzen. O alemão mostrou sua classe com um stint magnífico após Mass fazer seu trabalho no carro #2 Sauber Mercedes C11, um dos carros mais rápidos e icônicos do Grupo C da história.

Schumacher passou pelo Jaguar de Andy Wallace e começou a brigar pela liderança do carro #1 guiado por Mauro Baldi, apesar de ter um ajuste de turbo mais baixo. Ele efetivamente reduziu a diferença pela metade para o carro da frente.

Baldi parou primeiro, permitindo que Schumacher liderasse brevemente antes de devolver o carro a Mass. O companheiro de Baldi, Jean-Louis Schlesser, manteve a diferença para a vitória em 4 segundos, com dobradinha para a Mercedes. Foi também o primeiro de muitos pódios de Schumacher no campeonato mundial.

Schumacher guiou o carro em mais duas ocasiões em 1990, terminando em segundo em Nurburgring e depois venceu na Cidade do México.

