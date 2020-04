A pandemia global do Covid-19 mexeu com a vida pública na grande maioria dos países ao redor do mundo, com boa parte da Europa em quarentena nesse momento.

A Alemanha, que tem atualmente mais de 85 mil casos confirmados do coronavírus, mas uma taxa de fatalidades muito menor que os países ao redor devido ao grande número de testes, também estendeu seu isolamento nacional até pelo menos 19 de abril.

Com todas as categorias do esporte a motor baseadas na Europa paralisadas e todos os eventos no continente cancelados pelos próximos dois meses, pelo menos, equipes e montadoras estão precisando se adaptar para lidar com uma situação inédita.

Como explica o diretor da fábrica de automobilismo da Porsche, Pascal Zurlinden, a base de Weissach continua aberta para um pequeno grupo de funcionários, enquanto a maioria dos membros da equipe foram transferidos para home office.

"Em Weissach, há mais ou menos 50 pessoas. A maioria deles pode trabalhar de casa", explicou Zurlinden. "Isso vale para quase todos os engenheiros. Claro, foi uma grande mudança passar para home office. Foi um desafio para toda a Porsche AG, não apenas a Porsche Motorsport, mudar tudo para redes virtuais e privadas. Não é fácil quando todos estão trabalhando com conexões remotas".

"Você aprende muito, aprende como usar os sistemas de TI, algo que normalmente não fazemos. Isso não mudará as coisas na Porsche, mas no trabalho ao redor do mundo em geral".

A Porsche está se esforçando para conseguir manter o desenvolvimento de seus programas de GT e da Fórmula E. No ano passado, a Porsche estreou o novo 911 RSR-19 na classe GTE Pro do Campeonato Mundial de Endurance da FIA (WEC), com o carro indo para o IMSA meses depois. A montadora alemã também fez sua estreia na F-E como uma equipe de fábrica.

Assim, mesmo sem as corridas, a montadora não está sem coisas para fazer.

"Nas equipes de fábrica, sempre tem trabalho", continuou Zurlinden. "Na Fórmula E, somos novatos, nós continuamos o desenvolvimento para a sétima temporada. Claro que não podemos testar, mas as simulações nos permitem fazer muito trabalho de desenvolvimento".

"Isso também se aplica ao RSR-19, que está em uso desde o verão [europeu] passado. Usamos essa pausa para analisar intensivamente os dados ao invés de aprender na pista".

"Em cada departamento, há pessoas totalmente comprometidas. Todo o desenvolvimento - seja de veículos de rua ou de corrida - continua. Não há pausa em desenvolvimento".

Assim como outras empresas, a Porsche precisou tomar várias medidas para manter seus funcionários, mas está tentando evitar redundâncias nas próximas semanas e meses. Zurlinden não espera nenhuma mudanças em seus programas já existentes.

"No momento, não há cortes definitivos no programa de automobilismo", ele disse. "Há tensões, mas nenhum corte. Demissões não é o nosso objetivo. No final, somos uma família e temos que permanecer juntos. Mas para manter nosso orçamento sob controle e mesmo quando as pessoas tem pouco para fazer - isso acontece nas equipes independentes, mas também nas de fábrica - estamos usando a ajuda fornecida pelo Estado e estamos optando por reduzir os turnos".

Sem um final visível para a atual crise, os planos de retomar as corridas ainda esse ano são otimistas. As 24 Horas de Le Mans passou de sua data tradicional em junho para setembro, enquanto as 6 Horas de Spa foi adiada para agosto.

"Com as coisas desse jeito hoje, é quase impossível dizer quando que vamos começar de novo", disse Zurlinden. "Na Alemanha, a crise nos atingiu há apenas três semanas. Portanto, ainda não é possível prever os efeitos. Nós na Porsche Motorsport não estamos nem olhando para as mudanças nos calendários no momento".

Mas Zurlinden apontou que, quando a pandemia estiver sob controle, a Porsche pode, teoricamente, estar pronta para correr em questão de semanas.

"Eu acho que quando as fronteiras estiverem abertas, quando o tráfego aéreo estiver funcionando novamente e um evento puder acontecer, acho que estaremos prontos para correr novamente em duas semanas", disse.

Enquanto uma gigante como a Porsche está pronta para surfar pela tempestade, o mesmo não pode ser dito para as mais de mil equipes clientes ao redor do mundo. Zurlinden disse que sua equipe está em contato com todas durante a crise: "Temos 1.234 clientes. Estamos em contato direto com todos para ver como que eles estão".

"A maioria delas começou a sentir o impacto há duas, três semanas. Um mês para algumas. Então é difícil de prever o que vai acontecer com eles".

