No início da temporada de 2024, Carlos Sainz foi informado da decisão de que não continuaria na Ferrari e seu assento seria substituído por Lewis Hamilton para 2025 na Fórmula 1.

O espanhol passou o ano sendo muito discreto com a situação, no entanto, na mais recente coletiva que antecede a etapa final de 2024, o piloto decidiu ser sincero sobre a situação e 'abriu o coração'.

Ao ser questionado se teria ficado irritado com a decisão, Sainz disse que sim, mas entende que uma decisão precisava ter sido tomada de qualquer maneira.

"Com certeza. Posso sentar aqui e dizer que não, que não fiquei com raiva de ninguém, mas quando lhe dão a notícia na hora, você fica com muita raiva".

"Você não entende a decisão e xinga. Você não entende nada do que está acontecendo com você naquele momento. Naquele momento, você acha que tudo em sua vida é horrível. Depois, o tempo cura tudo e você começa a aceitar as coisas. Você tenta enxergar tudo com uma mente muito mais relativa. Você começa a entender, se adaptar, perdoar, esquecer e seguir em frente".

"Você só precisa continuar. Eu me lembro de ter dito a mim mesmo 'continue, apenas faça seu trabalho'".

Após meses de indecisão, o espanhol anunciou que defenderá a Williams a partir de 2025, ao lado de Alexander Albon.

"Eu entendo a decisão de hoje. Acho que se fosse qualquer outra pessoa, eu teria levado muito mais tempo para entender. Mas é diferente ter Lewis Hamilton, sete vezes campeão mundial e um dos melhores, se não o melhor da história, ocupando seu lugar na Ferrari".

Sainz ainda defende que sabia que Charles Leclerc não seria escolhido para deixar Maranello, uma vez que o monegasco é um "projeto da Ferrari" há muitos anos.

"Em última análise, sabemos que Lewis decidiu passar a última parte de sua carreira na Ferrari e, para que isso acontecesse, um dos dois pilotos teria de ser sacrificado. Essa pessoa não seria o Charles, que tem sido o projeto da Ferrari desde que era um garotinho".

"Ele está no centro do projeto há muitos anos, e eu vim para a Ferrari mais como reserva de [Sebastian] Vettel, quase por acidente. Já Charles está aqui desde o início".

"Então, de certa forma, eu entendo por que me tornei essa pessoa, eu entendi desde o início, só não concordei com isso na época, mas no final você aceita e segue em frente".

O espanhol já deixou claro que não terá problemas em retornar à Ferrari se algum dia a possibilidade se apresentar. Porém, o piloto sabe que essa chance é remota nos próximos anos.

"Ainda assim, a vida é longa. Tenho 30 anos, como você disse, e você vê pilotos de 42 anos correndo na F1. Então, se eu ficar na F1 por tanto tempo, quem pode dizer se a Ferrari precisará de mim novamente no futuro, nos próximos 10 anos?"

"Isso não significa que eu queira que isso aconteça ou que eu esteja ansioso por isso. Tenho um objetivo muito grande em minha cabeça no momento, que é ajudar a Williams e levá-la de volta à frente do grid".

"Portanto, não estou pensando muito nisso", respondeu ele.

Por que não a Red Bull?

Muito se questionou porque a Red Bull não tentou trazer Sainz para ser companheiro de Max Verstappen em 2025, uma vez que, a cada corrida, a permanência de Sergio Pérez é colocada em xeque.

Já está claro que os taurinos não devem continuar com os trabalhos do mexicano na próxima temporada, uma vez que a distância de pontos entre o líder do campeonato e o oitavo colocado fez a equipe de Milton Keynes perder o campeonato de construtores.

Atualmente, os nomes mais cogitados para a vaga são Liam Lawson - sendo o 'garoto de ouro' - e Yuki Tsunoda, ambos da RB. Porém, para algumas pessoas, parecia lógico se Sainz fosse escolhido também.

Ao podcast Beyond the Grid, o espanhol foi sincero ao dizer que "não se encaixaria" na vaga da Red Bull e não se arrepende de não ter esperado mais tempo até uma oportunidade surgir.

"Não [me arrependo], porque não acho que me encaixaria na situação da Red Bull".

"Além disso, eles tiveram seis meses para me atrair, mas não me escolheram naquela época. Acho que simplesmente não sou o tipo de piloto que a Red Bull precisa no momento".

Sainz sabe que, se fosse colocado na Red Bull, ele poderia ter atritos com Verstappen, uma vez que o holandês é claramente o piloto número um da equipe e suas preferências seriam atendidas sem questionamento.

O espanhol chegou à F1 em 2015 pela Toro Rosso, desta maneira, completa 10 temporadas na categoria no próximo ano. À época, ele já foi companheiro de Verstappen e as coisas não foram tão simples entre eles.

Dito isso, Sainz sabe muito bem como o mercado de pilotos funciona e entende que não poderia esperar muito tempo para tomar uma decisão e acabar correndo o risco de ficar sem qualquer assento na categoria apenas para tentar cavar um espaço em Milton Keynes.

"Não vejo como uma oportunidade perdida não esperar até dezembro. Não é assim que funciona no mercado de pilotos de F1".

"Se eu tivesse demorado tanto – e tivesse Alpine, Williams ou Audi esperando todo esse tempo – então no final das contas eu poderia estar sem contrato de F1 para 2025. Além disso, também quero pilotar por uma equipe que realmente me quer. E mal posso descrever o quanto me sinto querido na Williams. Eles fizeram um trabalho incrível para me deixar tão animado, e estou realmente ansioso por esse projeto".

