WEC: Toyota vence na estreia de hipercarro em Spa; Negrão é 2º

O Toyota #8 de Kazuki Nakajima, Sebastien Buemi e Brendon Hartley venceu a primeira corrida da era dos Hipercarros do Campeonato Mundial de Endurance da FIA (WEC), derrotando a Alpine nas 6 Horas de Spa.

A Toyota começou sua primeira corrida com o totalmente novo GR010 Hybrid na frente, qualificando os dois carros na primeira fila, mas sua vantagem de ritmo sobre o# 36 da Alpine A480-Gibson significou que o gigante japonês precisava de uma corrida relativamente tranquila para vitória segura.

No entanto, isso não aconteceu, com o pole Kamui Kobayashi perdendo a liderança na segunda metade da corrida ao sair da pista no carro # 7, perdendo uma volta.

O carro #8 também teve seus problemas, notavelmente recebendo uma penalidade de 30 segundos por uma infração de pit stop, na qual a equipe da Toyota retirou a mangueira de reabastecimento do carro seis segundos antes do tempo mínimo exigido de 35 segundos.

Isso deu à Alpine uma chance de lutar para vencer. No carro #36, Nicolas Lapierre, André Negrão e Matthieu Vaxiviere trocaram a liderança com o #8 Toyota dependendo da sequência de pit stops, mas no final não conseguiram viver com o ritmo de corrida do #8 da Toyota.

Sebastien Buemi cruzou a linha com uma diferença de 1min07 sobre Negrão, que foi ainda teve que controlar um furo de pneu no final.

Na LMP2, Phil Hanson, Filipe Albuquerque e o estreante Fabio Scherer lideraram do início ao fim e acumularam uma vantagem saudável de um minuto, com apenas uma penalidade de drive through por violação de uma bandeira amarela.

O Oreca #26 G-Drive guiado por Roman Rusinov, Franco Colapinto e Nyck de Vries parecia determinado para o segundo lugar, mas a equipe foi forçada a abandonar a corrida com um vazamento de óleo na quinta hora.

Isso promoveria o Oreca #28 de Stoffel Vandoorne, Sean Gelael e Tom Blomqvist ao segundo lugar, mas um drive through por direção perigosa de Blomqvist cedeu a posição ao carro irmão #38 de Antonio Felix da Costa, Roberto Gonzalez e Anthony Davidson. O trio terminou 44 segundos atrás dos vencedores, com o carro #28 mais de um minuto atrás.

Na LMGTE PRO deu Porsche, com Kevin Estre e Neel Jani, à frente de duas Ferraris. Alessandro Pier Guidi e James Calado foram os segundos colocados e Daniel Serra, que fez dupla com Miguel Molina terminaram na terceira colocação.

Se a Ferrari ficou no ‘quase’ na principal classe de GTs, na LMGTE AM, os italianos se deram melhor, com o triunfo de François Perrodo, Nicklas Nielsen e Alessio Rovera. Felipe Fraga, no Aston Martin #33 com Ben Keating e Dylan Pereira, terminou em segundo. Augusto Farfus, Marcos Gomes e o canadense Paul Dalla Lana terminaram na sexta posição.

Resultado completo:

