Há 12 meses, o futuro de Max Verstappen era um assunto muito comentado no paddock. Mesmo que a Red Bull estivesse dominando no início da temporada de Fórmula 1 de 2024, o caso de Christian Horner já pairava sobre a equipe, trazendo dúvidas de se o holandês seguiria com os taurinos.

Muitas especulações foram levantadas, com rumores de que o piloto estaria negociando com a Mercedes e Aston Martin. Com o desempenho da equipe de Milton Keynes se deteriorando, as informações foram ganhando corpo, mesmo que Max negasse.

Na Mercedes, Verstappen estava sendo cogitado para a vaga deixada por Lewis Hamilton em 2025, à época, Andrea Kimi Antonelli ainda não era uma certeza. Porém, o holandês deixou bastante claro que pretende continuar com os taurinos até o fim de seu contrato em 2028.

Porém, para Zak Brown, CEO da McLaren, a direção mais óbvia é Verstappen assinar com a Mercedes, pensando no futuro. Ao The Telegraph, o americano explicou que espera que o holandês de fato deixe a equipe da Red Bull já ao fim desta temporada.

"Acho que ele sairá no final do ano", disse Brown. "O mais provável é que ele vá para a Merc [Mercedes]. Também se fala da Aston Martin, com a chegada de Adrian Newey. Mas por melhor que Adrian seja - e ele é o melhor de todos os tempos - você precisa de uma equipe inteira ao seu redor. Você precisa de uma cultura. Isso leva tempo".

Todos nós achamos que [a Mercedes] está mais bem equipada no que diz respeito à unidade de potência para os novos regulamentos de motor.

"Se eu tivesse que apostar, colocaria meu dinheiro na Merc. Nos últimos dez anos, eles ganharam o campeonato sete ou oito vezes. No ano passado, eles venceram cinco corridas. Eles têm estabilidade. Sabemos que Toto [Wolff, CEO da Mercedes] gosta deles. E acho que todos nós achamos que a HPP [departamento de motores da fabricante alemã] é a mais bem equipada em termos de unidade de potência para os novos regulamentos de motor no próximo ano".

"Além disso, George [Russell] está no fim de seu contrato no final da temporada e Kimi terá uma série de contratos de um ano", acrescentou.

