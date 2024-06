O mundo do motociclismo acompanhou com grande atenção a novidade do último fim de semana, com o circuito de Misano recebendo a etapa de estreia do Campeonato Mundial Feminino de Motociclismo, como categoria de apoio do Mundial de Superbike. Porém, a festa foi substituída por preocupação, após um forte acidente envolvendo a norueguesa Mia Rusthen, que segue em coma.

Rusthen caiu na curva 16 da pista, de alta velocidade, e acabou perdendo a consciência, o que levou a uma paralisação da prova. Após os médicos estabilizarem sua condição, ela foi transferida para o Centro de Traumatologia Bufalini, na cidade italiana de Cesena, onde foi colocada em coma induzido, precisando passar por uma cirurgia de emergência para reduzir a pressão intracraniana.

Os médicos e a família de Rusthen seguem divulgando informações atualizadas sobre seu quadro, com o último boletim sendo particularmente bom. Apesar de seguir em coma, os médicos determinaram que sua vida não corre mais perigo, e que logo ela poderá ser transportada de volta para a Noruega para dar continuidade ao seu tratamento.

"Mia foi submetida a uma cirurgia para aliviar a pressão em sua cabeça e eliminar uma hemorragia", explicou a família. "O médico está muito positivo e feliz com o resultado. A pressão em seu cérebro e seus sinais vitais estão estáveis".

Então, no final da segunda-feira, os membros da família divulgaram outra declaração sobre a jovem de 22 anos em sua página do Facebook, onde foram além, confirmando essa notícia ainda melhor.

"Mia tem seus entes queridos ao seu redor. Isso dá força a ela e a nós, como família. Ela ainda está em coma, mas os médicos informam que, felizmente, sua vida não corre mais perigo. Ela está estável e com bons sinais vitais".

"Agora, estamos trabalhando em um plano para transferi-la para um hospital na Noruega assim que ela estiver estável o suficiente para o transporte aéreo. Ainda é muito cedo para dizer algo concreto [em termos de datas]. Mas esperamos que seu condicionamento físico e sua tenacidade a ajudem a se recuperar", disse a família, que gostaria de agradecer à comunidade global de automobilismo pelo apoio nos últimos dias.

Mia Rusthen começou sua carreira de piloto em 2016 e completou sua primeira temporada nas competições juniores norueguesas em 2017. Em 2018, ela foi convidada a participar do processo de seleção da Red Bull Rookies Cup, mas não fez o corte final e não foi escolhida. Em 2021, ela deu o passo para o cenário internacional e competiu na classe Supersport 300 do IDM (campeonato nacional alemão), com o apoio da Yamaha. Em 2022, ela marcou seus primeiros pontos no campeonato e, em 2023, correu no Campeonato Europeu Feminino, terminando em décimo lugar.

