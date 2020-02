Toyota confirma Barrichello para temporada da Super TC2000

Como antecipado pelo Motorsport.com na última sexta-feira, Rubens Barrichello correrá a temporada 2020 da Super TC2000 com a Toyota Gazzo Racing Argentina. O anúncio oficial ocorreu nesta segunda-feira.

O piloto brasileiro, que competiu na Fórmula 1 entre 1993 e 2011, conquistando dois vice-campeonatos, com 11 vitórias, 68 pódios e um recorde de 323 GPs, junta-se à estrutura oficial da Toyota no Super TC2000 para ser companheiro de equipe de Matías Rossi, Julián Santero e Mariano Altuna.

Dessa forma, Barrichello combinará sua atividade na Super TC2000 com a Stock Car do Brasil, da mesma forma que Rossi, que este ano ingressa na categoria brasileira.

"Estou muito feliz com essa possibilidade de expandir minha participação na Toyota e me juntar à Toyota Gazoo Racing Argentina para participar da Super TC2000. É uma categoria em que eu sempre estava atento e tem muitos bons pilotos, então não tenho dúvidas de que Será um grande desafio para mim", disse Barrichello.

"No meu caso, apesar de toda a experiência que tenho na Fórmula 1, na Stock Car e em muitas categorias de automobilismo no mundo, acho que haverá muito a aprender daqui, da equipe técnica e de meus novos companheiros de equipe e confio que esta etapa em que inicio no Corolla da Super TC2000, um campeonato muito prestigiado no mundo, será muito bom para mim."

"Me sinto jovem e com grande entusiasmo, tudo isso renovou minhas energias. Conto os dias que faltam para a primeira corrida, entrar no Corolla pela primeira vez e começar esta temporada descobrindo um novo público apaixonado por automobilismo", concluiu.

Daniel Herrero, presidente da Toyota Argentina e Coordenador Geral da Toyota Gazoo Racing na América do Sul, disse: "É um orgulho para a família Totoya Gazoo Racing começar a temporada anunciando uma equipe de tal relevância. Para nossos pilotos, que têm um alto nível de desempenho, vamos acrescentar um valor à experiência de Rubens Barrichello, que sem dúvida trará todo o seu talento para continuar melhorando e ultrapassando os limites."

"É outro exemplo da expansão que a Toyota Gazoo Racing está tendo na América Latina. Após a chegada de Matías Rossi à Stock Car do Brasil, o pouso de 'Rubinho' na Super TC2000 da Argentina nos ajudará a integrar nossas estratégias nos os dois países com maior tradição de automobilismo da região. Estamos confiantes de que, com essa equipe sólida, continuaremos a aprender com a competição a fazer carros cada vez melhores."

Rossi, que tem quatro campeonatos no STC2000 e disputará sua décima temporada com a Toyota este ano, recebeu Barrichello na equipe e na categoria: "Ele é um ídolo do automobilismo mundial que certamente nos dará uma grande contribuição e com quem eu poderei compartilhar equipamentos não apenas no Brasil, mas também agora na Argentina."

A temporada 2020 da Super TC2000, que está programada para começar em 1º de março com local ainda a ser confirmado, tem algumas coincidências com a Stock Car brasileira, mas espera-se que elas sejam resolvidas entre as duas categorias.

Aos 47 anos, Barrichello inclui mais uma categoria em seu extenso currículo. Em 2019, Rubinho participou da corrida inaugural da S5000, categoria de monopostos da Austrália. Após a F1, ele também já havia participado das 24 Horas de Le Mans e Daytona, além da própria Stock Car, em que foi campeão em 2014. Relembre como foi a carreira de Rubens após o período da F1, categoria em que ainda é o recordista de provas.

Galeria Lista 2013 - 24 Horas de Daytona - Classe GT (não completou) 1 / 24 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 2013 - Stock Car - 8º lugar no campeonato 2 / 24 Foto de: Chris Fabbri / CFR Media - Brazil 2014: Stock Car - Campeão 3 / 24 Foto de: Brazilian Stock Car 2014: Stock Car - Campeão 4 / 24 2015: 24 Horas de Daytona (não completou) 5 / 24 Foto de: Action Sports Photography 2015: 24 Horas de Daytona (não completou) 6 / 24 Foto de: Alexander Trienitz 2015: Stock Car - 4º lugar 7 / 24 2015: Stock Car - 4º lugar 8 / 24 2016: 24 Horas de Daytona - 2º lugar 9 / 24 Foto de: Alexander Trienitz 2016: 24 Horas de Daytona - 2º lugar 10 / 24 Foto de: Alexander Trienitz 2016: 12 Horas de Sebring - 12º lugar 11 / 24 Foto de: Action Sports Photography 2016: 12 Horas de Sebring - 12º lugar 12 / 24 Foto de: Matthew Blasi 2016: Stock Car - vice-campeão 13 / 24 2016: Stock Car - vice-campeão 14 / 24 2017: 24 Horas de Le Mans - 11º (LMP2) 15 / 24 Foto de: Rainier Ehrhardt 2017: 24 Horas de Le Mans - 11º (LMP2) 16 / 24 Foto de: Marc Fleury 2017: Stock Car - 5º lugar 17 / 24 2017: Stock Car - 5º lugar 18 / 24 2018: Stock Car - 4º lugar 19 / 24 Foto de: Duda Bairros 2018: Stock Car - 4º lugar 20 / 24 Foto de: Denis Ribeiro 2019 - 24 Horas de Daytona - 5º lugar 21 / 24 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA 2019 - 24 Horas de Daytona - 5º lugar 22 / 24 Foto de: Richard Dole / Motorsport Images 2019: Stock Car - 5º lugar 23 / 24 Foto de: Duda Bairros 2019: Stock Car - 5º lugar 24 / 24 Foto de: Duda Bairros

