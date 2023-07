A McLaren saiu do fundo do grid para superar a Red Bull nos treinos livres para o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, e Lando Norris confirmou o bom momento da equipe conquistando o segundo lugar na corrida. O MCL60 'B' foi comparado ao carro do time de Milton Keynes por Lewis Hamilton e Toto Wolff.

O conceito escolhido pela Mercedes para o sidepod continuou sendo motivo de desconfiança por ser diferente dos demais, após a corrida em Silverstone o chefe da equipe foi questionado se eles seguiriam a rival e tentariam fazer com que esse projeto funcionasse no W14.

"O conceito do sidepod e da carroceria foi colocado no túnel de vento logo no início para ver quais eram as possibilidades. Avaliamos o quanto isso aumentaria o desempenho e o quanto de downforce perderíamos e, com base nisso, decidimos logo no início não seguir esse caminho."

"Será que mudamos de ideia? Tenho certeza de que nossos engenheiros aerodinâmicos, liderados por James Allison, levarão isso em consideração, observando o passo que a McLaren deu. Os sidepods e a carroceria são apenas parte da estrutura e parece haver algumas soluções interessantes."

"No entanto, a maior parte do desempenho vem do assoalho e o difusor, e não sabemos como eles interpretaram as regras e o que fizeram lá. Portanto, é preciso dar uma olhada no pacote. De lado e de cima, todos os carros mais potentes são um pouco parecidos, devemos ter brincado com a ideia na época, mas acho que é apenas mais uma indicação de qual conceito funciona melhor."

Ricciardo de volta à F1 e de Vries demitido! Red Bull injusta? O que será de Pérez?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate impacto do 'ressurgimento' da McLaren na F1 2023

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: