Apesar de ser acionista da Aston Martin, o chefe da Mercedes na Fórmula 1, Toto Wolff, tratou de deixar claro que ele não está envolvido na negociação que pode levar à contratação de Sebastian Vettel para correr pela nova equipe na próxima temporada.

Wolff também é um amigo próximo do dono da Racing Point e presidente executivo da Aston Martin, Lawrence Stroll. Além disso, a Mercedes é a fornecedora de unidades de potência e caixa de câmbio da equipe britânica.

Em abril, Wolff adquiriu 5% de ações da Aston Martin, mas, em meio a rumores de uma possível saída da Mercedes no final do ano, reforçou que se tratava apenas de um investimento pessoal.

O tetracampeão Sebastian Vettel está negociando com a Racing Point por uma vaga em 2021 após o anúncio de que não seguiria na Ferrari após o final da temporada atual. Em coletiva durante o GP da Hungria, Vettel confirmou que está conversando com a equipe, mas que ainda não assinou nada.

"Minha participação na montadora não tem relacionamento nenhum com a equipe de F1", disse Wolff ao Motorsport.com. "Não estou envolvido nas discussões entre Lawrence Stroll, Otmar [Szafnauer] e Sebastian".

"Obviamente eu conheço Sebastian muito bem, e fui parte de alguns, eventos sociais, por assim dizer, mas nada além disso".

Wolff reconheceu que Vettel pode trazer muitos benefícios para a Aston Martin caso ele venha a substituir Sergio Pérez.

"Acho que Checo é uma parte valiosa da equipe, ele é um bom piloto, e tem valor para a Racing Point. Enquanto isso, Sebastian é um tetracampeão mundial que traz muita velocidade, muito conhecimento de engenharia e é uma peça importante para o marketing".

"Mas, no final, a decisão será de Lawrence, que vai montar o line up que ele julgar melhor para a equipe".

