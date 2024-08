F1: Bottas dá pistas sobre possível renovação com Sauber

Embora no papel ainda haja quatro vagas em disputa para a próxima temporada, Valtteri Bottas na verdade tem chances realistas de apenas duas delas, já que a Mercedes certamente escolherá Andrea Kimi Antonelli, e a RB ficará com Daniel Ricciardo ou um de seus pilotos juniores.

No caso de Bottas, apenas a Alpine e sua atual equipe, a Sauber, podem ser consideradas opções realistas. O 10 vezes vencedor de corridas deixou claro diversas vezes que gostaria de permanecer na Fórmula 1 e na sua equipe atual.

No entanto, a situação é que recentemente ocorreram grandes mudanças na Audi, uma vez que a gestão foi quase completamente substituída. Chegou Mattia Binotto e logo chegará Jonathan Wheatley como líder da equipe, e tudo isso pode mudar as chances de Bottas também.

Em meio a isso e durante as férias de meio de ano da F1, Bottas publicou recentemente em fotos das suas redes sociais um Audi R8 com seu número, ou seja, #77. De acordo com a breve descrição, ele estava na Califórnia e participou de alguma “missão secreta” com uma empresa chamada Hyland, sobre a qual compartilhará mais informações posteriormente.

