Ex-F1 critica 'cena' de dor e sofrimento de Hamilton em Baku; veja

Vencedor de cinco GPs na Fórmula 1, o ex-piloto e atual comentarista John Watson criticou o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, depois de ver o heptacampeão mundial sofrendo com dores decorrentes do porpoising após o GP do Azerbaijão.

"Ele deveria ser mais cuidadoso e não fazer pantomima", disse Watson ao jornal britânico Daily Mail, insinuando que Hamilton fez 'drama' em Baku. "Sim, acho que pilotar carros de F1 é muito difícil e, aos 37, seus ossos não estão tão 'prontos' para o desconforto. Lewis tem que descobrir este mundo por si mesmo. Ele dominou com a Mercedes por sete anos e, durante todo esse tempo, não sofreu muito. Agora George Russell (companheiro britânico de Hamilton) parece estar muito melhor."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Talvez ele deva priorizar as coisas de forma diferente, passar menos tempo voando (viajando) e mais tempo na academia", concluiu o veterano norte-irlandês de 76 anos, que disputou 154 (152 largadas) GPs na F1.

John Watson (à direita) ao lado de Alain Prost Photo by: Motorsport Images

Watson correu na categoria máxima do automobilismo mundial de 1973 a 1983 e em 1985, passando pelas equipes Brabham (1973 a 1974 e 1977 a 1978), Surtees (1975), Lotus (1975), Penske (1975 a 1976) e McLaren (1979 a 1983 e 1985), sendo terceiro colocado em 1982.

