Nesta semana de GP do México da Fórmula 1, disputado domingo no Autódromo Hermanos Rodríguez, duas 'associações' entre pilotos da categoria e personagens da Bíblia chamaram atenção nas redes sociais.

Primeiro, o espanhol Fernando Alonso, da Alpine, foi 'comparado' a Deus por causa de um suposto estudo de Stanford que recria digitalmente como teria sido a face do pai de Jesus Cristo. Veja abaixo e tire suas próprias conclusões:

O assunto repercutiu bastante nas redes sociais e, na sequência, 'viralizou' a recriação de como teria sido a face de Judas, um dos apóstolos de Jesus Cristo. A comparação, desta vez, foi com George Russell, da Mercedes. Ambos os casos são, porém, 'zoeiras' feitas pelas internautas, pois as imagens do britânico e do bicampeão mundial de F1 vêm de arquivos STL 3D dos próprios pilotos, como facilmente se percebe pelo macacão usado por Russell. Confira:

VÍDEO: Dê uma volta virtual no circuito do Autódromo Hermanos Rodríguez, no México

