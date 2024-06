Em 2025, o mundo da Fórmula 1 está prestes a sofrer uma grande mudança quando Lewis Hamilton se juntar à Ferrari para provar seu valor ao lado de Charles Leclerc. Portanto, George Russell permanecerá no comando da Mercedes, um papel que ele já disse várias vezes ser capaz de desempenhar.

O jovem britânico também disse que enfrentaria Max Verstappen e alega que está pronto para assumir o comando assim que o heptacampeão mundial deixar o time no fim desta temporada. Na visão de Damon Hill, os bons desempenho de Russell só estão aparecendo porque ele sente que precisa se provar para todos.

"George está um pouco animado com o fato de que provavelmente está recebendo muito mais atenção, necessariamente porque Lewis está saindo. Então, ele está desesperado para se posicionar como o principal homem da equipe", disse ao F1 Nation.

Ainda há dúvidas sobre quem será o companheiro de equipe de George Russell, mas o maior concorrente para a vaga é Kimi Antonelli, que chegará à fabricante alemã com pouca experiência, deixando o britânico para liderar o caminho.

"Eles têm confiança nele. Ele já cumpriu seu papel. Acho que ele ainda quer mostrar seu talento, às vezes um pouco desesperadamente. Ele está mostrando algumas tentativas de ultrapassagem impressionantes, mas um pouco arriscadas."

