ANÁLISE: A F1 deve se preocupar com saída de Verstappen?

Como tricampeão mundial de Fórmula 1, Max Verstappen está acostumado a ser o ponto focal das atenções em um fim de semana, mas em Singapura o piloto da Red Bull chamou a atenção pelos motivos errados, envolvido em uma controvérsia com a FIA sobre palavrões na coletiva de imprensa de quinta-feira.

A saga começou com uma entrevista do presidente da FIA, Mohamed Ben Sulayem, para o Motorsport.com, na qual ele pediu à F1 que fosse mais longe na eliminação de palavrões nas transmissões de TV, e quando Verstappen descreveu seu carro da Red Bull na quinta-feira, isso lhe rendeu uma punição por serviços comunitários do órgão regulador, que foi recebida com descrença tanto por ele quanto por seus rivais.

Ao seu estilo, Verstappen encenou um protesto com respostas propositalmente curtas nas coletivas de imprensa oficiais da FIA, apenas para então realizar suas próprias reuniões de mídia nas quais ele respondeu livremente a todas e quaisquer perguntas.

As ações de Verstappen não foram apenas uma demonstração de sua rebeldia, pois havia um tom genuíno de descontentamento com a forma como tudo aconteceu e como ele sentiu que os pilotos estavam sendo amordaçados em vez de serem autorizados a se expressar livremente, pelo menos em um grau sensato.

"Quando você não consegue ser você mesmo, você tem que lidar com esse tipo de coisa boba. Estou em um estágio da minha carreira em que não quero lidar com isso o tempo todo. É muito cansativo", disse ele. "Claro, é ótimo ter sucesso e vencer corridas, mas depois que você consegue tudo isso, vencendo campeonatos e corridas, então você quer apenas se divertir também.

"Todo mundo está indo até o limite, mas se você tem que lidar com todo esse tipo de coisa boba: para mim, essa não é uma maneira de continuar no esporte, isso é certo."

É uma ameaça velada de abandonar a categoria, o que pareceria estranho para um jovem de 26 anos extremamente bem pago que vem dominando sua disciplina, conquistando três títulos mundiais e que pode muito bem-estar a caminho de reescrever os livros de história. Então, quão seriamente a F1 deve levar a conversa de aposentadoria de Verstappen?

Vale ressaltar que está longe de ser a primeira vez que Verstappen sinalizou sua intenção de não ficar para sempre. Depois de ganhar seu primeiro campeonato mundial em 2021, ele já declarou que tem pouco apetite para perseguir os recordes de Lewis Hamilton ou competir na F1 por diversão, e a mudança do calendário para 24 etapas e as corridas sprint também diminuíram sua satisfação em fazer parte do circo.

Christian Horner, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Erik Junius

"Não sou fã disso de jeito nenhum", disse ele no início da temporada passada quando perguntado sobre sua opinião sobre o formato das sprints. "Acho que quando vamos fazer todo esse tipo de coisa, o fim de semana se torna ainda mais intenso e já estamos fazendo muitas corridas.

"Estamos entrando em temporadas em que você tem em um ponto 24, 25 corridas e se começarmos a adicionar ainda mais coisas, não vale a pena para mim de qualquer maneira. Não estou gostando disso."

Ele também expressou preocupações sobre o estado dos regulamentos de 2026, com as características de pilotagem da nova máquina sendo outro fator em sua tomada de decisão para cumprir seu contrato com a Red Bull até 2028.

Ao fazer isso, Verstappen pode parecer mimado, tendo um acesso de raiva quando não consegue o que quer, mas a realidade é um pouco diferente.

Outros pilotos podem ter lidado melhor com as crescentes demandas da categoria, mas vale ressaltar que Verstappen é um verdadeiro piloto, de uma família de pilotos. Seus sucessos o transformaram em um astro global, mas relutantemente.

Este é o cara que, depois de se classificar na pole em Ímola, foi para o iRacing para ajudar seus companheiros de corrida de simulador a vencer uma prova de 24 horas, e que já está colocando planos em prática para comandar sua própria equipe GT3 e competir nas 24 Horas de Le Mans.

Verstappen aparece apenas para correr e vencer e está lidando com toda essa besteira até que ele se canse. E em sua mente, a censura e atitudes da FIA, como Carlos Sainz da Ferrari sendo multado por cruzar uma pista após seu acidente na classificação, são os elementos mais recentes que estão começando a inclinar essa balança conforme ele chega ao fim de sua 10ª temporada.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, walks back to the garage after crashing out of Qualifying, as Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, passes to head back to the pits Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Quando eu vi isso, mesmo sendo anotado, eu pensei, 'meu Deus, o que estamos fazendo?' Esse tipo de coisa é, para mim, super bobo. Não somos estúpidos."

Há a questão do longo acordo de Verstappen com a Red Bull até 2028, mas mesmo além de quaisquer cláusulas de rescisão que poderiam fazê-lo se mudar para uma equipe rival, a F1 é muito desgastante para a Red Bull manter um piloto em seu contrato quando ele não quer mais estar lá.

Mas ainda não chegamos lá, e espera-se que conversas privadas entre a Grand Prix Drivers’ Association e a FIA ajudem a aliviar a dor desse episódio indesejado e a encontrar um acordo.

"Não sei o quão sério eles levarão esse tipo de coisa", disse ele sobre se seu protesto seria levado a sério pelo órgão regulador. "Mas, para mim, em um ponto, quando for o suficiente, é o suficiente. Tudo vai continuar na F1 sem mim, não é um problema, mas também não é um problema para mim. Então é assim."

"Se você não consegue ser você mesmo ao máximo, então é melhor não falar. Mas é isso que ninguém quer, porque então você se torna um robô e não é assim que você deve agir no esporte."

McLaren VETANDO BORTOLETO por 2 anos na Audi? IVAN BRUNO, voz da F2 na BAND, analisa duelo vs BOTTAS

