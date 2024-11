Com a mudança dos regulamentos da Fórmula 1 para 2026, um novo elemento pode ser o aspecto chave para o sucesso (ou não) das equipes: os novos combustíveis sintéticos.

As regras em constante e lenta evolução, por mais que nos aproximemos rapidamente de 1º de janeiro, dia em que as equipes poderão iniciar o estudo aerodinâmico, bloqueado até o início do novo ano por regulamento, dos carros que darão origem à nova F1, em um ciclo que durará até 2030.

Nos últimos dias, a FIA finalmente reduziu algumas limitações que restringiam o desenvolvimento da asa dianteira e da parte inferior da frente, com a possibilidade de introduzir geradores de vórtice que pareciam proibidos. As dimensões do difusor traseiro também estão sendo revisadas, tornando-se maiores do que o esboço que a Federação havia mostrado em junho.

O objetivo é aumentar a carga aerodinâmica (ela foi reduzida em 40% em relação à atual) e o desempenho, buscando soluções que permitam uma melhor recarga do híbrido, que terá um aumento de 50% na potência do motor elétrico, o que contribuirá para o mesmo nível do seis cilindros endotérmico.

Renderização da FIA do monoposto de 2026 de acordo com a proposta lançada em junho Foto de: FIA

A maior liberdade foi vista de forma positiva pelas equipes que estão pensando na F1 com um design menos prescritivo e mais liberdade para expressar diferentes conceitos aerodinâmicos.

As coisas estão se movendo na direção certa, mesmo que importantes aspectos permaneçam em segundo plano.

A FIA definiu as regras que regem as novas unidades de potência há algum tempo: como já mencionamos, além de impor um gerenciamento de potência igual entre os componentes elétricos e endotérmicos, eles queriam dar um grande impulso aos motores ecológicos a gasolina, com a introdução do e-fuel, ou biocombustível para reduzir as emissões.

A F1 percebeu que o tema dos combustíveis "limpos" pode ser uma grande oportunidade para introduzir motores a gasolina não poluentes que podem dar outra chance aos motores a combustão.

As fabricantes de carros tradicionais estão descobrindo que a expansão dos elétricos puros no mercado de produção é muito mais complicada do que o esperado, desencadeando crises que estão abalando algumas marcas muito importantes.

A FIA queria um regulamento de combustível que deixasse um campo aberto para pesquisas, sabendo que a categoria contribuiria para a rápida evolução das gasolinas sintéticas e não fósseis, sem considerar muito que isso abriria a porta para uma possível "guerra da gasolina".

Unidade de potência Honda Foto de: Honda

As fabricantes, no desenvolvimento de novas unidades de potência, estão percebendo que ter o melhor motor pode não ser suficiente, pois as diferenças entre um combustível mais avançado e outro podem ter um impacto no desempenho que alguns estimam entre 3% e 5%. Estamos falando de uma potência química que pode valer entre 30 e 50 cavalos de potência.

Uma enormidade se considerarmos que a Renault sairá do rol das fornecedoras de motores porque está pagando um déficit de potência na unidade atual de cerca de 30 cavalos, ou seja, o valor mais baixo da gama.

As equipes estão descobrindo que as empresas petrolíferas (Aramco, Petronas, Shell, ExxonMobil, BP) estão procedendo a um "rearmamento" com orçamentos dedicados que, para algumas, são astronômicos e, para outras, mais modestos. O efeito é que grandes diferenças podem ser geradas, mudando o que deveria ser novamente um campeonato de unidades de potência.

A busca por aditivos químicos que possam atuar como antidetonantes valiosos, permitindo taxas de compressão mais altas em motores de combustão, está levando algumas equipes a buscar parcerias com centros pequenos e ultraespecializados capazes de apresentar soluções inovadoras.

Não é de surpreender que, no orçamento do limite do motor, o custo de um litro de combustível sintético tenha sido calculado em 200 euros. Esse valor deve ser drasticamente reduzido (150 euros?) com a introdução de grandes proibições de aditivos.

Aqueles que estão mais avançados no desenvolvimento de novos combustíveis procurarão não sofrer restrições rigorosas, mas está se tornando cada vez mais claro que, sem restrições, poderíamos nos encontrar como em 2014, no início da era híbrida, com um domínio incontestável e incontestável da Mercedes. Que caminho a F1 seguirá?

