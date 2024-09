ANÁLISE F1: Como asa de viga ajuda equilíbrio do carro da McLaren

A McLaren tem "medo" de quebrar o 'equilíbrio mágico' que encontrou no MCL38. A equipe de Woking está ciente do passo à frente que as rivais Ferrari, Red Bull e Mercedes tentarão dar no mês sem corridas da Fórmula 1, mas a equipe técnica de Rob Marshall, diretor técnico dos 'papaias' teme que uma atualização do carro possa alterar o equilíbrio encontrado que se adapta perfeitamente às características de cada circuito.

Aumentar a downforce é a vontade de todo projetista-chefe, mas se significa afetar a estabilidade do carro, tornando-o mais difícil de dirigir, com mudanças repentinas de comportamento entre as seções de baixa e alta velocidade das pistas, aumentando a degradação dos pneus, talvez seja melhor proceder passo a passo.

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images

Lando Norris, com sua vitória em Singapura, acumulou uma vantagem sobre o RB20 de Max Verstappen que chegou à quase meio minuto - uma superioridade técnica inacreditável sobre o resto do pelotão que permitiu ao piloto britânico largar com sucesso da pole position, um dos pontos fracos nas últimas corridas, e impor uma corrida de ataque desde o início, enquanto outros rivais esperavam uma largada de GP mais controlada para uma corrida muito mais tática.

A McLaren consolidou o domínio de tal forma impressionante que foi vista em Singapura, mas nem sempre será assim nas seis corridas que ainda restam no calendário.

Em Woking, já está pronto um pacote de atualização, que também inclui uma evolução do assoalho, mas antes de chegar ao ponto de mexer no que funciona, eles preferem seguir com pés no chão, analisando peça por peça quais elementos funcionam e quais poderiam afetar o equilíbrio, garantindo mais carga.

É interessante, então, medir como a McLaren consegue adaptar o MCL38 a diferentes circuitos com intervenções que não dizem respeito à parte inferior, mas, de modo mais geral, às asas, à asa dianteira, à asa traseira, é claro, e à asa de viga.

Detalhe da asa dianteira flexível do McLaren MCL38 visto em Cingapura Foto de: Giorgio Piola

Considerando que 60% a 70% da downforce é gerada pela parte inferior da carroceria, em monopostos com efeito solo, a função dos perfis das asas se torna importante para tornar o carro adequado às diferentes características das pistas.

Não é segredo para ninguém que a asa dianteira, com sua última flap muito flexível, permite que a McLaren trabalhe em uma janela na qual a parte inferior expresse o máximo possível de downforce em média, evitando os picos que poderiam garantir mais downforce, mas também grande instabilidade.

É por isso que a asa de viga, juntamente com as diferentes configurações da asa traseira (a equipe de Woking agora atende a todas as gradações: carga baixa, média e alta), sempre consegue encontrar um equilíbrio superior ao das outras equipes de ponta.

A asa traseira do McLaren MCL38 na comparação entre Silverstone e Cingapura Foto de: Giorgio Piola

No desenho de Giorgio Piola, é possível ver a comparação entre a asa inferior em Silverstone, onde apenas o elemento inferior foi usado, e a de Singapura no domingo, onde havia um segundo elemento quase plano, mas funcional para aumentar a carga sem penalizar muito a eficiência aerodinâmica.

Se a asa inferior, projetada para ser uma continuação do difusor, sempre teve uma corda de circunferência longa e uma incidência bastante pronunciada, o segundo elemento era o mais variável: nas pistas mais rápidas, ele podia até ser removido, enquanto em Mônaco e na Hungria vimos a versão mais carregada.

No entanto, à medida que a temporada avançava, a parte superior da asa de viga evoluiu: em Zandvoort, ela era quase plana e com uma corda reduzida, enquanto em Marina Bay apareceu uma solução plana, mas com corda de circunferência longa.

Comparação da asa de viga do McLaren MCL38 em Zandvoort e Cingapura com a de Mônaco e Hungria Foto de: Giorgio Piola

Peter Prodromou, aerodinamicista de Woking, sabe onde colocar as mãos para não quebrar o equilíbrio magnificamente encontrado com ajustes no carro que são menos ousados do que os de seus rivais.

