A McLaren anunciou nesta terça-feira uma importante contratação, 'roubando' o estrategista-chefe da Red Bull na Fórmula 1, Will Courtenay, como o novo diretor esportivo do time de Woking a partir de 2026.

Após duas décadas na Red Bull, onde chegou a ser o diretor de estratégia de corridas nos últimos 14 anos, Courtenay se juntará à McLaren em uma função subordinada ao diretor de corridas de longa data da equipe, Randeep Singh, com o objetivo de reforçar suas operações de corrida na pista.

"Estamos muito felizes em receber Will na McLaren, disse o diretor da equipe, Andrea Stella. "Sua experiência, profissionalismo e paixão pelo automobilismo fazem dele o candidato ideal para liderar nossa área esportiva na F1. Estamos entrando agora em uma fase importante de nossa jornada como equipe e estamos confiantes de que ele será um ótimo complemento para nosso forte time de liderança, enquanto nos esforçamos para continuar lutando por vitórias e campeonatos".

Ainda não está claro quando Courtenay fará a mudança, pois o britânico ainda tem contrato com a Red Bull até meados de 2026. Um porta-voz da equipe confirmou que Courtenay continuará trabalhando para a equipe até esse momento.

"Foi oferecido a Will o cargo de diretor esportivo", disse o porta-voz. "Depois de um serviço longo e bem-sucedido, estando com a equipe desde os tempos da Jaguar, estamos tristes por vê-lo partir, mas desejamos a ele tudo de bom nessa nova etapa. Will continua a fazer parte da equipe, cumprindo seu contrato até meados de 2026".

Courtenay é o mais recente membro sênior da equipe a deixar a Red Bull, com o magro Adrian Newey indo para a Aston Martin em março de 2025. Enquanto isso, o gerente esportivo Jonathan Wheatley assumirá o cargo de chefe de equipe na Sauber a partir da próxima temporada.

