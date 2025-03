ANÁLISE F1: Verstappen tem o carro mais lento da Red Bull?

RB21 de Max Verstappen é, na melhor das hipóteses, o terceiro mais rápido, se não o quarto carro mais rápido do atual grid da Apesar de estar em segundo lugar na tabela do campeonato de pilotos após a segunda corrida da temporada na China, odeé, na melhor das hipóteses, o terceiro mais rápido, se não o quarto carro mais rápido do atual grid da Fórmula 1

Uma reunião de crise está marcada para esta semana em Milton Keynes para analisar como o carro pode ser elevado ao nível de campeão.

Uma olhada nos treinos classificatórios até agora na temporada de 2025 revela um ponto notável: A equipe irmã, Racing Bulls, ficou, em média, apenas 0,23 segundos atrás de Verstappen em uma única volta. Enquanto isso, o companheiro de equipe Liam Lawson está lutando para encontrar ritmo. Será que Verstappen está sentado no mais lento dos dois carros da Red Bull?

Uma hipótese que o holandês não descarta após a classificação na China: "Quando Liam ainda estava na Racing Bulls, ele estava praticamente no mesmo nível de Yuki [Tsunoda] ", afirmou Verstappen . "Não havia muita diferença entre eles. Caso contrário, a equipe não teria decidido colocar Liam no carro. E agora a diferença é muito grande, e os Racing Bulls estão muito próximos de mim. Isso diz muito".

O que dizem os dados?

Analisando o tempo combinado que Lawson e Tsunoda passaram na Racing Bulls, o piloto japonês foi, em média, 0,24 segundos mais rápido na classificação. Em termos de ritmo de corrida, sua vantagem foi um pouco menor, de 0,11 segundos por volta.

Agora, comparando os tempos de Q1 de Verstappen e Lawson nas duas primeiras corridas da temporada de 2025, o neozelandês foi, em média, cerca de nove décimos de segundo mais lento.

Extrapolando a vantagem de Tsunoda sobre Lawson, o piloto japonês poderia potencialmente perder cerca de 0,65 segundos para Verstappen em um duelo direto.

Em outras palavras: Verstappen pode ser cerca de quatro décimos de segundo por volta mais rápido em um carro da Racing Bulls do que em seu Red Bull - pelo menos na classificação. Com esse desempenho, o holandês poderia ter garantido a pole position tanto na Austrália quanto na China.

Quão realista é essa suposição?

Essa consideração, no entanto, permanece puramente teórica e provavelmente seria difícil de ser implementada na prática. O Red Bull é considerado difícil de pilotar, o que poderia explicar as grandes diferenças entre os companheiros de equipe e Verstappen .

No passado, Pierre Gasly, Alex Albon e Sergio Pérez foram, cada um, cerca de seis décimos de segundo mais lentos que o holandês, sendo que Perez teve um desempenho ligeiramente melhor.

Ainda é questionável se Verstappen conseguiria alcançar uma diferença tão grande em relação aos seus companheiros de equipe na Racing Bulls - um carro mais fácil de pilotar, como o próprio Lawson descreve. Além disso, o fator decisivo é o ritmo de corrida. Os Racing Bulls parecem ser principalmente um carro de classificação em 2025.

Em todas as três corridas realizadas até agora nesta temporada - Austrália, a corrida sprint na China e a principal de Xangai -, parecia que os Racing Bulls estavam mais segurando a concorrência no meio do pelotão do que se afastando dela.

Embora tenham ficado em média 0,51 segundos atrás do pole position na classificação, o déficit no ritmo de corrida foi de mais de 1,7 segundo por volta.

A vantagem potencial de Verstappen de 0,65 segundos dificilmente o ajudaria a acompanhar os primeiros colocados em uma corrida com a Racing Bulls. Para fins de comparação: Sua Red Bull é "apenas" 0,48 segundos por volta mais lenta do que a McLaren.

Portanto, embora Verstappen possa estar melhor posicionado na classificação com o carro irmão, essa vantagem desapareceria rapidamente na corrida.

Tsunoda em vez de Lawson: Uma medida sensata?

Depois de apenas duas corridas, as tensões já estão se formando na formação de pilotos da Red Bull. Liam Lawson poderia ser substituído por Yuki Tsunoda no Japão. Mas será que essa troca de fato beneficiaria a Red Bull?

A diferença de classificação entre Tsunoda e Lawson foi, como mencionado anteriormente, de cerca de 0,25 segundos. Extrapolado, o piloto japonês também teria sido eliminado no Q1 em ambas as corridas e provavelmente teria marcado tantos pontos quanto Lawson - ou seja, nenhum.

No entanto, permanece a dúvida se Tsunoda lidaria com o Red Bull difícil de pilotar melhor do que seus antecessores. Uma esperança que a RBR poderia apostar se a troca acontecer.

Mesmo Pérez - que provavelmente está rindo nesse momento, já que sua demissão atualmente parece um erro - não teria se saído muito melhor do que Lawson nessa projeção. O mexicano ficou, em média, 0,56 segundos atrás de Verstappen na classificação.

Isso significa que ele também teria sido eliminado na Q1 na Austrália. Na China, ele poderia ter passado para a Q2 e, após as desclassificações de Charles Leclerc, Lewis Hamilton e Pierre Gasly, poderia ter marcado um ou dois pontos no domingo. Mas mesmo isso não faria da Red Bull uma candidata ao título. Os pilotos não parecem ser o principal problema.

A solução ideal para maximizar os pontos no guarda-chuva Red Bull provavelmente seria se Verstappen pudesse pilotar sozinho na RBR, enquanto Lawson pilotasse um terceiro carro da Racing Bulls - uma ideia que, obviamente, é impossível na realidade. E, no final, a teoria continua sendo apenas isso - teoria.

