Na 60ª volta do GP de Singapura deste domingo, Daniel Ricciardo fez algo que não fazia há muito tempo: estabeleceu a volta mais rápida de uma corrida. Foi a 17ª de sua carreira, mas a primeira desde 2021, quando ele corria ao lado de Lando Norris na McLaren. Coincidentemente, Ricciardo roubou a honra da volta mais rápida de Norris, vencedor de Marina Bay, apesar de Daniel não ter nenhuma chance de marcar o ponto extra que isso oferece ou de mudar o resultado da corrida para ele ou para a RB.

Como o chefe da McLaren, Andrea Stella, 'insinuou gentilmente' após a corrida, chamando a volta de Ricciardo de "peculiar", um fã de F1 com mentalidade menos inocente pode ver algumas maquinações da Red Bull em jogo na decisão de 'catapultar' o australiano à volta mais rápida. Mas quando Daniel parou nos boxes faltando apenas três voltas para o final, em 18º lugar, e trocou seus pneus por um conjunto de macios, o momento também pareceu uma despedida de um piloto complicado e querido.

Os rumores sobre a demissão iminente de Ricciardo - da RB e da Fórmula 1 - atingiram nível altíssimo antes do GP de Singapura. Acredita-se que em algum momento, provavelmente em breve, Liam Lawson será nomeado seu substituto. Definir o motivo pelo qual a equipe faria uma mudança não requer um PhD de matemática: a diferença entre o ritmo de qualificação e os tempos de volta de Daniel em comparação com o de seu companheiro de equipe na RB, Yuki Tsunoda, parece clara o suficiente.

O arco de sua carreira, que conta com vitórias em oito GPs, até o atual momento abrangeu uma gama de situações: de fenômeno a candidato ao título; de estrela frustrada a pária e a esperança de retorno. Ele foi o rosto da era "Drive to Survive" da F1 e, em seu auge, lutou por vitórias e proporcionou momentos inesquecíveis enquanto atuava como um sorridente e carismático piloto que celebrava triunfos no pódio bebendo champanhe de sua própria sapatilha - gesto conhecido como 'shoey'.

E, por cerca de quatro minutos e meio deste domingo em Marina Bay, Ricciardo retomou os holofotes. Na volta 60, ele calçou um conjunto de macios e fez um tempo que ficará registrado em algum livro de história, abaixo da terceira vitória de Norris na categoria. Após a corrida asiática, Daniel respondeu à mídia com um tom solene quando questionado se estava se preparando para uma dispensa por parte da RB antes do GP dos Estados Unidos: "Obviamente, estou preparado para isso".

"Eu dei o meu melhor. Digamos que talvez o final de conto de fadas não tenha acontecido, mas também tenho que olhar para trás e ver que foram 13 anos ou mais e estou orgulhoso", disse o australiano à Sky Sports F1. O chefe da RB, Laurent Mekies, falou em tom revelador depois da prova do Sudeste Asiático: "Como essa pode ter sido a última corrida de Daniel, queríamos dar a ele a chance de saboreá-la e sair com a volta mais rápida."

Seja como for, dá para analisar o fato de Ricciardo ter marcado a volta mais rápida do GP - num dia em que sua modesta RB, na melhor das hipóteses, parecia difícil de pilotar - como a 'homenagem final' do ex-candidato a títulos para os fãs da categoria. Será mesmo seu grand finale nos livros de história da F1?

NORRIS FLERTA COM PERIGO, MAS VENCE EM SINGAPURA! Veja DEBATE sobre Marina Bay com GIANLUCA PETECOF

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Massa SINCERÃO: Raio-x da F1 24, Bortoleto e Alonso, PROCESSO de SINGAPURA-2008, Hamilton, ORDENS e mais; ouça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!