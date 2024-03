ANÁLISE: O que deu errado no carro de 2024 da Alpine F1?

Quando as equipes de Fórmula 1 realizam uma mudança no conceito do carro, é inevitável que passem por uma fase de aprendizado para entender como extrair todo potencial do novo desafiante. No caso da Alpine, no entanto, a renovação para este ano ainda não proporcionou o progresso esperado e, até agora, só fez com que o A524 ficasse fora do ritmo nas duas primeiras corridas.

Os temores que as principais figuras da equipe expressaram no lançamento do carro, de que seria um começo difícil de temporada, provaram ser corretos - embora, reconhecidamente, as coisas tenham sido ainda piores do que se temia, já que a fabricante francesa parece estar atualmente presa perto da parte de trás do campo.

Como disse o diretor da equipe, Bruno Famin, antes do GP da Austrália, que ocorre neste fim de semana: "Tem sido um início de temporada difícil. E, na verdade, tem sido mais desafiador do que esperávamos.", revelou.

"Precisamos continuar progredindo e melhorando nosso entendimento sobre o motivo da falta de desempenho e, em última análise, como podemos melhorar o pacote. Claramente, temos problemas a serem resolvidos rapidamente.", explicou Famin.

Bruno Famin, diretor da equipe, Alpine F1 Team Foto de: Motorsport Images

Os problemas que a Alpine precisa resolver

A dificuldade para a Alpine é que ela está enfrentando problemas em várias frentes, com a equipe precisando resolver muitos fatores se quiser ter alguma esperança de seguir em frente.

Pouco antes de surgir a notícia de demissão no GP do Bahrein, o ex-diretor técnico da equipe, Matt Harman, falou abertamente sobre as fontes dos problemas da Alpine - e há três áreas claras que se destacam.

Em primeiro lugar, ela sabe que está lutando com um braço amarrado atrás das costas porque sua unidade de potência é inferior em relação ao restante do grid. Dependendo de quais números são mais confiáveis, as estimativas colocam o déficit entre 15 e 30 cv. No meio-campo super apertado, o tempo perdido ali faz diferença.

Além da dor de cabeça com a potência, a Alpine também começou a tenporada com um carro que está acima do peso. Isso foi bem discutido em público, embora a equipe não tenha revelado nenhum número sobre o excesso de peso que carrega.

Uma fonte sugeriu que as medidas temporárias necessárias para aumentar o volume para passar em um teste de colisão específico durante o inverno significaram a adição de até 15 kg a mais do que o pretendido originalmente, o que o levou de abaixo para um pouco acima do limite mínimo de peso.

Não está claro se esse número é exato (já que parece bastante excessivo), mas, quando perguntado se algumas falhas nos testes de colisão haviam contribuído para o peso extra, Harman disse: "Não foram algumas, foi uma em particular. Isso contribuiu um pouco para isso."

"Mas não vamos nos esquecer de que precisamos nos esforçar muito [com os testes de colisão]. Não falhar em nada é algo fácil de fazer. Definitivamente, podemos fazer isso."

"Acho que as pessoas em Enstone reagiram e responderam de forma incrível a isso. Estou muito orgulhoso de todos. Estávamos no dia das filmagens. Estávamos no teste com uma confiabilidade muito, muito boa.", destacou.

Pierre Gasly, Alpine A524 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Harman também disse que um plano claro foi colocado em prática pela equipe para resolver os problemas e levar a equipe de volta ao limite de 798 kg.

"Sabemos exatamente onde está o peso e sabemos como eliminá-lo. Trata-se apenas de exercitar nosso sistema operacional e colocá-lo no carro. Não é onde queremos estar, para ser totalmente honesto. Mas acho que em um período muito, muito curto de tempo, estaremos de volta ao limite de peso."

Mas não são essas duas questões que parecem ser a maior dor de cabeça da Alpine. Em vez disso, o problema real gira em torno da traseira do carro, onde Pierre Gasly e Esteban Ocon estão sendo prejudicados pela falta de tração e downforce.

Harman fez referência ao que ele chama de "CLR", que se refere ao coeficiente de elevação traseiro. Em termos leigos, isso significa que o A524 precisa produzir mais downforce traseiro para ajudar a equilibrar o que conseguiu encontrar na dianteira. Até que ele consiga isso, as coisas serão difíceis.

"Como a maioria das pessoas faz no início, precisamos de mais CLR - precisamos de mais carga na traseira do carro. Gostaríamos de ter uma melhor tração no carro. Colocamos algumas coisas no lugar para nos dar melhor tração mecanicamente. Agora precisamos complementar isso com uma aerodinâmica avançada para complementar."

Esteban Ocon, Alpine A524 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Limite de desempenho

Apesar da situação estar longe de ser ideal, Harman disse que a Alpine teve que arriscar passar pelo que está acontecendo agora porque teria atingido rapidamente um limite de desempenho com seu próprio projeto.

"No meio do caminho do A523, começamos a achar cada vez mais difícil encontrar desempenho. Temos uma relação custo/benefício, o que tornou mais difícil justificar a colocação desse desempenho no carro. Então, bem antes disso, pensamos: vamos tentar desbloquear esse potencial e tentar voltar ao ponto em que estávamos em 2022."

E, embora Harman não esteja mais participando do esforço de recuperação, com uma nova estrutura técnica agora em vigor, ele deixou claro, quando falou no Bahrein, que a decisão de fazer algo novo este ano tinha o objetivo de evitar problemas mais adiante.

"Foi uma decisão corajosa porque, fundamentalmente, precisamos de potencial para dois anos com esse carro. E se não fizermos isso, poderemos ter dificuldades mais tarde. Esse foi o objetivo de tudo isso.", analisou Harman

A Alpine certamente espera que essa decisão tenha sido acertada e que sua dor a curto prazo acabe lhe trazendo algum ganho a longo prazo.

Esteban Ocon, Alpine A524 Foto de: Shameem Fahath

ALPINE PODE VENDER EQUIPE E COMPRADOR JÁ É COTADO

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: Verstappen fora da Red Bull? Drugo tem chances em 2025?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!