O GP de Singapura é aquele para o qual todos os pilotos de Fórmula 1 treinam: o mais difícil do calendário. Você ouvirá muitos desses clichês do automobilismo moderno neste fim de semana.

Mas é possível argumentar que uma das corridas noturnas mais recentes do campeonato tomou o lugar de Singapura como o desafio de corrida física mais difícil da categoria: o GP do Catar. E são os próprios pilotos que estão defendendo esse argumento.

"O Catar meio que o ultrapassou, pelo menos na minha opinião, em termos de fisicalidade", responde o piloto da Williams, Alex Albon, quando questionado recentemente pelo Motorsport.com sobre o desafio específico de Singapura.

Albon tem uma perspectiva bastante singular sobre os testes físicos da F1, já que participou do evento de Singapura de 2022 apenas três semanas após uma apendicectomia. Após a cirurgia, o piloto anglo-tailandês também sofreu um choque de insuficiência respiratória e foi parar na UTI.

"Se eu fizesse isso de novo, não sei se conseguiria!", brinca ele. "Mas foi um bom desafio para mim mesmo. Provei que ainda posso fazer isso. Também sofri um acidente naquela corrida, mas sim, foi um bom desafio. Difícil".

Albon também ressalta que, pela primeira vez desde que entrou para o calendário em 2008, a corrida de Singapura acontece imediatamente após outra, em uma programação consecutiva e punitiva - após a brilhante e brutal corrida em Baku no último fim de semana.

Alex Albon, Williams Racing Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

"Estamos nos movendo um pouco em termos de distâncias, de Baku a Singapura", diz Albon. "O que vai ser bastante desafiador, tanto para o corpo, quanto para o descanso e a mente, e tudo mais".

George Russell concorda quando apresentamos o ponto de vista de seu amigo sobre o Catar ser agora possivelmente mais difícil para o grid da F1 do que Singapura.

"Sim, eu diria que o Catar é provavelmente o circuito mais físico do ano agora", responde o piloto da Mercedes.

Aqui está o caso de cada uma - duas das seis corridas noturnas, com esses eventos agora compondo um quarto do calendário da F1.

No entanto, imediatamente nesse ponto, há uma diferença. Como o Catar está apenas duas horas à frente do Reino Unido (referenciado porque a maioria das equipes de F1 está sediada lá), em comparação com as sete horas de Singapura, é muito mais difícil ajustar os padrões de sono em vez de simplesmente permanecer no fuso horário anterior, como o paddock fará neste fim de semana.

O ajuste do sono é sempre muito importante para os pilotos, porque, como explica Martin Poole, preparador de Nico Hulkenberg, garantir que um piloto "durma bem realmente ajuda a repor a energia depois de queimar muito mais calorias sempre que está na pista" durante as corridas mais quentes.

Há poucos dados para comparar as temperaturas desses dois eventos, já que o Catar só apareceu duas vezes no calendário. E o fez em duas épocas diferentes do ano (mais sobre isso adiante).

Lando Norris, McLaren MCL60 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Mas a corrida de 2023 no Catar (temperatura média ambiente de 32,4°C) foi manchete porque os pilotos tiveram exatamente as "dores de cabeça, tonturas, náuseas, cãibras musculares e, obviamente, aumento da temperatura corporal" que Poole trabalha com Hulkenberg para evitar.

Eles fazem isso com um plano de aclimatação ao calor, treinando no verão no calor do dia que normalmente evitariam, além de testes cognitivos extras para simular o esgotamento do cérebro sob o estresse adicional do calor. Albon está entre os pilotos que adicionam sessões regulares de câmara de calor às suas rotinas de aclimatação ao calor.

Para efeito de comparação, o evento de Singapura de 2023 foi realizado a uma média ambiente de 31,1°C. Mas essa corrida também tem um fator de umidade muito maior para os pilotos considerarem. Os níveis de umidade em Singapura são cerca de 20% mais altos em comparação com o Catar.

"O problema com a combinação de umidade e calor é que o corpo transpira, mas é muito mais difícil que o suor evapore, de modo que o sistema de resfriamento natural do corpo fica comprometido", explica Faith Atack-Martin, fisioterapeuta da Haas.

"Portanto, você suará mais profusamente e isso levará a um desequilíbrio do sal na corrente sanguínea. Esse é o equilíbrio entre determinados sais na corrente sanguínea que permite que você se movimente e tenha uma boa cognição".

Para tentar combater isso, os pilotos consomem mais bebidas geladas - geralmente com maior concentração de glicose e eletrólitos - nesses eventos quentes. Eles também precisam comer mais para combater os efeitos da supressão do apetite no calor, tendem a usar coletes de gelo antes das sessões de pista e mergulham nos agora famosos banhos de gelo.

Há uma distinção de duração de corrida entre Singapura e Catar que é importante lembrar.

George Russell, Mercedes W13 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

Das 14 corridas de Singapura realizadas desde 2008 - com os eventos de 2020 e 2021 cancelados por conta da pandemia da Covid-19 - todas, com exceção de uma, terminaram a menos de 10 minutos de atingir o limite de duas horas determinado pelo regulamento. Cinco corridas em Marina Bay até ultrapassaram esse limite, enquanto os dois eventos do Catar até agora tiveram menos de 90 minutos de duração.

Mas as diferenças mais importantes entre o Catar e Singapura para testar os limites físicos dos pilotos se resumem aos seus traçados de pista. A reta principal do Catar é a mais longa de todas as duas, com 1.068m, mas Singapura tem cinco longas zonas de aceleração no total, o que permite um descanso adicional para os pilotos.

Em contraposição a isso, qualquer pista de rua tem uma carga considerável de concentração extra para evitar os muros. Embora a necessidade estrita de evitar o abuso das zebras no Catar possa ser considerada uma espécie de comparação...

Com relação a isso, com a famosa corrida de 2023 no Catar, que incluiu paradas obrigatórias nos boxes porque os pneus não conseguiam suportar golpes repetidos sobre as novas e grandes zebras em estilo de pirâmide sob alta velocidade, o gerenciamento dos pneus também entra em qualquer consideração de desafio de corrida física.

Não ter que forçar os pneus para mantê-los funcionando durante um longo período não é apenas essencial para a vitória, mas significa que os pilotos podem competir por mais tempo do que quando são forçados a atacar - como foi o caso no Catar 2023 - durante toda a distância do GP.

Singapura tem esse tipo de teste de gerenciamento de pneus todos os anos, enquanto a condução muito mais lenta do que o máximo, com uma ameaça significativamente reduzida de ultrapassagem devido aos limites mais apertados de um circuito de rua - como Carlos Sainz, da Ferrari, utilizou tão bem para vencer no ano passado - também é um grande fator tático.

"Em pistas muito longas, onde não há muitas cargas porque há menos voltas em uma distância de corrida, a concentração é muito mais importante do que as habilidades físicas e a força", diz Pierluigi Della Bona, treinador de Sainz.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Em pistas mais curtas, onde o piloto percorre mais voltas e, portanto, mais curvas, as cargas gravitacionais sobre o núcleo e o abdômen são maiores. Portanto, além da concentração, a força muscular entra em jogo".

Essa é a diferença fundamental que os pilotos estão lembrando entre o Catar e Singapura.

O circuito de Losail tem 16 curvas, em comparação com as 19 de Singapura. Mas a volta é meio quilômetro mais longa e é feita em uma velocidade média muito maior. Na qualificação no Catar, essa velocidade é de 330 km/h, em comparação com 287,4 km/h em Cingapura, além de 237 km/h contra 146,5 km/h na corrida.

"E as curvas de alta velocidade são as mais exigentes", diz Russell. "Em uma curva de alta velocidade, você tem 5Gs na carenagem lateralmente. No Catar, você tem a primeira curva, que tem uma duração muito longa. Você tem a tripla direita por trás, a esquerda também e, depois disso, na penúltima curva, acho que você está puxando 4-5G. Portanto, seu corpo está totalmente sob tensão".

Durante a discussão entre Catar e Singapura, o traçado punitivo da primeira fez com que Russell até se lembrasse de sua "primeira corrida de F1, quando a fiz em Melbourne [em 2019]", onde ele diz que "meu corpo não estava acostumado com as forças G e eu sentia muita dor no estômago".

"Porque seu estômago e suas partes internas estão sendo jogados de um lado para o outro constantemente", acrescenta. "Então, no Catar, quando é tão rápido, com alto downforce, sem desgaste dos pneus, calor extremo - é muito difícil".

Logan Sargeant, Williams Racing Foto de: Williams F1

Logan Sargeant abandonoucom insolação no GP do Catar do ano passado, enquanto Esteban Ocon vomitou em seu capacete, e Lance Stroll desmaiou brevemente.

Como resultado, a FIA atualizou as regras da F1 2024 para permitir que uma segunda concha de entrada de resfriamento seja colocada na parte superior do bico do carro para melhorar o fluxo de ar para os pilotos. Mas as equipes não precisam incluir isso e, na verdade, sabe-se que várias delas não as têm em seus carros de corrida de 2024.

A FIA prometeu agir adicionalmente e o Motorsport.com revelou que está trabalhando na introdução de um sistema de ar condicionado simplificado para ajudar no resfriamento dos pilotos nas corridas.



Mas, embora o desafio do layout de Losail permaneça, em 2024 a corrida será dois meses mais tarde, voltando ao inverno ameno do país, em comparação com o evento de 2023, o que deve significar uma queda nas temperaturas. Provavelmente, voltará para a média ambiente de 27°C registrada na estreia do Catar em 2021.

A Pirelli também terá pneus mais macios, o que reduziria a necessidade de pensar nisso a corrida toda, mas isso ainda não foi confirmado.

Apesar de todas as comparações e diferenças, o Catar e Singapura são, conclui Albon, "onde, em janeiro e fevereiro, quando estamos treinando, estamos praticamente treinando para essas duas ou três corridas do calendário que realmente exigem muito de você".

