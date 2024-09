Ainda não é certo que Daniel Ricciardo continuará defendendo a RB ao lado de Yuki Tsunoda na Fórmula 1. Acontece que o piloto se tornou dúvida nos últimos meses, por não conseguir ter rendimento próximo ao do companheiro. Agora, Ralf Schumacher cravou que Liam Lawson deve assumir o carro após a corrida de Singapura.

Em entrevista à Sky Sports, Ralf cravou que a RB tomou a decisão de tirar o australiano de sua posição antes mesmo do fim da temporada e colocará o neozelandês para finalizar o ano ao lado de Tsunoda.

"Infelizmente, parece que Singapura será a última corrida de Daniel Ricciardo. Liam Lawson irá pilotar de agora em diante. Isso é, provavelmente, parte do contrato, caso contrário a Red Bull teria o [Lawson] perdido".

O irmão de Michael Schumacher ainda relembrou que a equipe de gerenciamento da RB já confessou que iria focar em seus jovens pilotos e deve dar mais oportunidades a eles.

"[RB] é um time júnior. Isso é o que o grupo de gerenciamento tem dito: Nós iremos focar nos nossos jovens pilotos. E é isso que faz sentido. É uma pena para Daniel, porque nós iremos perder um piloto legal, que está sempre sorrindo e é um prazer vê-lo no paddock".

Ao ser questionado se Lawson estará no carro a partir de Austin, Schumacher afirmou que a probabilidade é grande. Desta maneira, Singapura pode ser a última etapa competida por Ricciardo.

"É exatamente esse o caso. Essa será a última corrida de Ricciardo e então Liam Lawson terá a chance".

Massa SINCERÃO: Raio-x da F1 24, Bortoleto e Alonso, PROCESSO de SINGAPURA-2008, Hamilton, ORDENS e mais; assista

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Massa SINCERÃO: Raio-x da F1 24, Bortoleto e Alonso, PROCESSO de SINGAPURA-2008, Hamilton, ORDENS e mais; ouça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!