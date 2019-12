Vettel começou o ano pressionado 1 / 18 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images A temporada começou como uma grande oportunidade para a Ferrari, que foi melhor nos testes de inverno em Barcelona. No entanto, o principal nome da equipe, Sebastian Vettel, começou o ano pressionado pelos erros cometidos em 2018.

Estrela em ascensão 2 / 18 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Monegasco estreava na equipe como pedra preciosa a ser lapidada, depois de um ano consistente na Sauber Alfa Romeo em 2018.

Bom desempenho na pré-temporada 3 / 18 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Logo no início da pré-temporada, a Ferrari deu um baile nas principais adversárias, Mercedes e Red Bull no circuito de Barcelona. Vettel foi o primeiro a liderar sessões.

Leclerc rivaliza Vettel na pré-temporada 4 / 18 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nos dias seguinte, Leclerc também mostrou força e liderou sessões. A Ferrari impressionava não apenas por sua velocidade em voltas lançadas, mas também nas simulações de corrida.

Austrália tem primeiro 'enrosco' e Ferrari atrás de Mercedes 5 / 18 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images A Ferrari não era tudo isso e continuava atrás da Mercedes, esse foi o saldo da primeira prova. Na largada em Melbourne, Leclerc forçou mas perdeu para Vettel. No fim da prova, a Ferrari precisou dar ordens para o monegasco ficar atrás do tetracampeão.

Pole e quase vitória de Leclerc no Bahrein 6 / 18 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images No circuito de Sakhir, Leclerc surpreendeu a todos ao alcançar a primeira pole logo na segunda prova com as cores da Ferrari. Na largada, Vettel superou o companheiro, que colocou a faca nos dentes e recuperou a posição. Nas últimas voltas, uma falha fez Leclerc perder a vitória e completar em terceiro.

Erros diminuem expectativas sobre Leclerc 7 / 18 Foto de: Hasan Bratic / Motorsport Images O monegasco passou a cometer pequenos erros no primeiro terço da temporada, o mais emblemático foi a pancada no Azerbaijão. Isso diminuiu a expectativa sobre ele e aliviou um pouco a pressão sobre Vettel.

Vettel ganha, mas perde vitória no Canadá. 8 / 18 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Apesar das limitações da Ferrari, Vettel foi consistente na etapa do Canadá, onde fez a pole, sua primeira no ano, e lutou com unhas e dentes pela vitória com Lewis Hamilton. Um erro seguido de um retorno "perigoso" lhe renderam uma punição que custou-lhe 5s e a vitória da prova.

Áustria marca início da rivalidade entre Verstappen e Leclerc 9 / 18 Foto de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images Não foi só com Sebastian Vettel que Leclerc rivalizou em 2019. O GP da Áustria marcou o que deverá ser o início de uma rivalidade entre Verstappen e o monegasco. nas últimas voltas, o holandês ultrapassou o rival da Ferrari em uma manobra que resultou em toque e venceu a corrida.

Erros de Vettel se acumulam 10 / 18 Foto de: Hasan Bratic / Motorsport Images Se Leclerc retomou a boa forma, Vettel passou a errar com mais frequência. Em Silverstone, o alemão perdeu o ponto de freada e encheu a traseira de Verstappen.

Leclerc brilha no retorno das férias 11 / 18 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Após um domínio da Mercedes e de quase um mês de férias, Leclerc e Ferrari voltaram dominantes, o que garantiu a primeira vitória da carreira do jovem prodígio. Enquanto isso, Vettel tem dificuldades para desencantar.

Um novo ícone para os Tiffosi 12 / 18 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images No GP da Itália, Leclerc partiu da pole e segurou a pressão de Lewis Hamilton por toda a corrida, garantindo sua segunda vitória seguida e primeira de uma Ferrari na Itália desde 2010, consolidando-se como novo herói da torcida ferrarista.

Leclerc no topo, Vettel no fundo do poço 13 / 18 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Enquanto o companheiro vencia, Vettel cometia erros repetidamente no fim de semana. O momento mais marcante, foi quando rodou sozinho na pista e bateu em Lance Stroll ao retornar para a pista. A imprensa italiana coroou Leclerc e crucificou o alemão.

Em Singapura, redenção de Vettel e uma nova polêmica 14 / 18 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Apesar de Leclerc ter largado na pole, a Ferrari decidiu parar Vettel primeiro para a troca de pneus, numa tentativa de impedir a chegada dos rivais e garantir uma dobradinha.

Em Singapura, redenção de Vettel e uma nova polêmica 15 / 18 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images A manobra deu vantagem ao alemão, que voltou à frente do companheiro e venceu a primeira em 2019, reduzindo o peso sobre suas costas. Leclerc não gostou da decisão da equipe e reclamou depois da corrida, elevando a tensão dentro da Ferrari.

Na Rússia, Vettel desobedece equipe, mas não tem tempo de provar lealdade 16 / 18 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Em Sochi, a Ferrari combinou uma estratégia. Na largada, Vettel pularia na frente de Leclerc, o pole, para que a dupla pudesse disparar à frente dos rivais. Mas depois, o alemão deveria devolver a posição, o que relutou a fazer. No fim das contas, o carro de Vettel teve uma pane elétrica e abandonou, o que causou a entrada do safety car que acabou com a estratégia da Ferrari que viu a Mercedes voltar a vencer.

No Brasil, a bomba explode 17 / 18 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Após algumas provas de relativa paz e andando atrás de Mercedes e Red Bull, a dupla da Ferrari finalmente entrou em confronto no Brasil. No fim da prova, Vettel tentou retomar a posição recém perdida para Leclerc na reta oposta e os dois se encontraram.