Gabriel Bortoleto entrará na Fórmula 1 em 2025 com a Sauber/Audi, mas já está fazendo uma preparação intensa antes mesmo de já ter contato com o carro em si. No podcast F1 Nation, o piloto explicou que passa de "sete a oito horas pilotando no simulador".

Para o brasileiro, esse contato é parte essencial para começar a se acostumar com as exigências da categoria. Bortoleto enfatiza que ele treina em uma variedade de cenários no simulador - desde corridas em pista molhada até condições de pista seca e situações específicas de corrida.

Essa rotina o ajudou a desenvolver reações automatizadas: "Se você fizer isso todos os dias da sua vida, pode fazer a diferença".

"Você automaticamente coloca o carro na posição certa porque já simulou centenas de vezes", diz Bortoleto, que, assim como Max Verstappen, está envolvido em corridas simuladas fora das atividades.

Preparação intensiva e o próximo desafio

Bortoleto não chamou a atenção apenas por seu envolvimento com o simulador. Atualmente, ele está liderando o campeonato de Fórmula 2 e se tornou conhecido por sua consistência e versatilidade. Esses sucessos não são coincidências, mas o resultado de muito trabalho:

"Minha vida diária consiste em treinamento no simulador e condicionamento físico. Isso tem funcionado até agora e continuará sendo meu foco", explica ele.

No campeonato, ele está 4,5 pontos à frente do piloto Red Bull Junior Isack Hadjar, faltando dois finais de semana de corrida para o resultado final. E, apesar de sua mudança para a categoria rainha já ter sido concretizada, Bortoleto continua focado na conquista do título:

"Não estou fazendo nada diferente do que fazia antes. Não há razão para mudar minha abordagem agora".

"O anúncio como piloto da Sauber é ótimo, mas ainda estou focado no meu trabalho".

