Neste fim de semana, o Brasil voltou a ter oficialmente um representante no grid da Fórmula 1 com a estreia de Gabriel Bortoleto na Sauber. O atual campeão da F2 teve um grande desafio no GP da Austrália, com um carro pouco competitivo e mudanças bruscas na previsão do tempo, com a chuva vindo com tudo no domingo.

E se no sábado Bortoleto foi um dos destaques, superando o companheiro de equipe, o veterano Nico Hulkenberg, na classificação, indo ao Q2 logo em sua estreia, o domingo correu de forma bem diferente. Gabriel teve problemas com o carro ao longo da prova e acabou abandonando após uma rodada que terminou no muro.

O brasileiro fez um balanço de seu primeiro fim de semana oficial como piloto de F1:

"Infelizmente, a corrida não terminou como esperávamos, o que é uma pena, pois as coisas estavam indo muito bem para mim até aquele momento.", disse Bortoleto. "Quando o período do Safety Car terminou, eu estava bem atrás, tentei me recuperar, mas toquei a zebra e acabei indo parar no muro. Sabíamos que tudo poderia acontecer em condições como essas; demos tudo de nós, mas nos esforçamos um pouco demais".

"Por outro lado, estou feliz por Nico e pela equipe por terem marcado pontos hoje: ele fez um trabalho incrível e todos mereceram, tanto na pista quanto na nossa sede em Hinwil".

No geral, ele tira um resultado positivo do fim de semana em Melbourne, e já começa a focar na próxima etapa, já neste fim de semana, na China.

"Resumindo, acho que é seguro dizer que meu fim de semana de estreia foi bom, exceto por isso, especialmente considerando meu resultado na classificação de ontem. Foi um fim de semana de aprendizado, conhecendo ainda melhor a equipe e sua dinâmica. Agora, pretendo continuar trabalhando e melhorando, já que estamos de olho na China na próxima semana".

NORRIS 1º, PIASTRI ERRA, MAX 2º! BORTOLETO abandona em CHUVA CAÓTICA no GP; Hamilton 10º

Watch: F1 AO VIVO: Tudo do GP DA AUSTRÁLIA, com ESTREIA DE BORTOLETO e CAOS NA CHUVA de Melbourne | PÓDIO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #325 – As certezas que veremos no GP da Austrália, com Tiago Mendonça, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!