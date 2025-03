A Ferrari sai decepcionada do GP da Austrália de Fórmula 1, com performances abaixo do esperado tanto na classificação quanto na corrida. E, para Charles Leclerc, há vários erros que podem ser apontados e trabalhados para as próximas etapas.

Enquanto Leclerc e Lewis Hamilton largaram na sétima e oitava posições, os dois sofreram com a performance do carro e erros de estratégias, terminando apenas em oitavo e décimo, respectivamente.

O monegasco saiu desapontado, porque a equipe não conseguiu aproveitar as oportunidades que teve na segunda metade da corrida. A Scuderia arriscou não colocar pneus mais adequados para a chuva que acabou chegando e pagou o preço ao cair na classificação, lutando com pneus slicks.

"Definitivamente, foi uma oportunidade perdida", disse Leclerc à imprensa em Melbourne. "Quero dizer, especialmente nessas condições, quando a chuva está mudando e você não tem o ritmo, é aí que você precisa marcar os pontos, e não foi o que fizemos hoje".

"Simplesmente... não fomos rápidos o suficiente no início da corrida, quando ela estava meio monótona, e quando era preciso fazer a escolha certa, não fizemos. Mas o primeiro culpado é o meu erro na curva 11, porque perdi quatro ou cinco posições, eu acho, e com esse erro, ficamos com o pé atrás. E se você olhar três ou quatro posições à frente, então estamos em terceiro ou quarto, o que eu acho que era o que poderia ser feito. Masé assim que as coisas são".

Apesar de um sólido nível de otimismo para esta temporada, a equipe não esteve no ritmo que se esperava dela neste fim de semana. Mas devido às condições úmidas da corrida, será difícil para a equipe italiana extrair o máximo de dados que gostaria.

"Sobre hoje, não acho que aprendemos mais do que sabíamos ontem. Quero dizer, hoje, as condições são tão particulares que é muito difícil tirar alguma conclusão".

As McLarens foram tão rápidas quanto se esperava que fossem depois de um sábado impressionante e, depois de uma exibição questionável durante os testes de pré-temporada e antes da corrida, Max Verstappen colocou habilmente sua Red Bull no segundo degrau do pódio.

"Definitivamente, estávamos muito fora de ritmo em comparação com as McLarens e Max, por isso vamos investigar, mas sim, com certeza estávamos lutando hoje e com a recuperação, quero dizer, estávamos muito parecidos com a Mercedes na frente, mas era isso. Depois, a McLaren e a Red Bull foram muito mais rápidas, então há muito trabalho a ser feito".

