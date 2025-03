A Mercedes conseguiu obter a restituição do quarto lugar de Andrea Kimi Antonelli no GP da Austrália de Fórmula 1, depois de apresentar um pedido de direito de revisão aos comissários em relação à penalidade de unsafe release no pit stop. A Federação Internacional de Automobilismo acatou o recurso.

Os cinco segundos a mais que Antonelli recebeu no final da corrida de Melbourne fizeram com que ele ficasse inicialmente atrás do piloto da Williams Alex Albon, que o italiano havia ultrapassado nos estágios finais da prova no circuito de rua de Albert Park.

A penalidade havia sido aplicada porque Antonelli saiu de sua segunda parada no caminho do piloto alemão da Sauber, Nico Hulkenberg.

NORRIS 1º, PIASTRI ERRA, MAX 2º! BORTOLETO abandona em CHUVA CAÓTICA no GP; Hamilton 10º

Watch: F1 AO VIVO: Tudo do GP DA AUSTRÁLIA, com ESTREIA DE BORTOLETO e CAOS NA CHUVA de Melbourne | PÓDIO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #325 – As certezas que veremos no GP da Austrália, com Tiago Mendonça, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!