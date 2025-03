A estreia de Carlos Sainz na Williams pode ter durado pouco, com um abandono precoce no GP da Austrália de Fórmula 1 deste domingo. Mas o espanhol teve um importante papel extra, sendo fundamental para o quinto lugar de Alex Albon.

Sainz largou em décimo lugar, mas rodou na última curva depois que o safety car foi acionado em resposta ao fato de Jack Doohan ter batido sua Alpine na barreira no início da primeira volta. A equipe atribuiu o problema às características do mapeamento da caixa de câmbio durante a corrida sob o safety car.

"É um pouco estranho, por isso temos que analisar melhor", disse o chefe James Vowles à Sky Sports F1. "Efetivamente, foi uma mudança de marcha no acelerador parcial, mas havia mais torque do que ele esperava naquele momento".

Em vez de ir para o aeroporto, no entanto, Sainz se juntou aos engenheiros para monitorar o progresso de Albon. Saindo do sexto lugar no grid, Albon passou o início da corrida em uma pista seca em sétimo lugar, atrás do carro da Racing Bulls de Yuki Tsunoda, mas à frente da Ferrari de Lewis Hamilton.

Albon trocou os pneus slicks na volta 33, ao mesmo tempo que Tsunoda e Hamilton, e eles saíram na mesma ordem. Quando a chuva voltou na volta 44 de 57, todas as equipes tiveram que tomar uma decisão difícil: fazer ou não o pit-stop novamente para os intermediários, já que o radar indicava que a nebulosidade seria curta.

Albon foi o terceiro piloto a entrar nos boxes, depois de Lando Norris e George Russell, e a contribuição de Sainz foi fundamental para esse momento.

"Os pitstops foram absolutamente perfeitos, a estratégia - muito bem feito para eles", disse Vowles. "Um ponto a ser observado sobre a estratégia é que tivemos um estrategista adicional hoje, que foi Carlos. Carlos, sua visão foi incrivelmente útil na transição para o intermediário".

Vimos várias equipes dizerem: "Não temos certeza, será que vamos tentar sair?" e Carlos foi categórico: "Vocês não vão sobreviver com isso nas últimas curvas". E ele foi certeiro. Ele nos ajudou a nos conduzir para isso".

Em contraste, a Ferrari instruiu seus dois pilotos a ficarem de fora. Tsunoda também enfrentou a situação com pneus slicks por mais três voltas. As condições rapidamente provaram que Sainz estava certo. Depois de ganhar uma posição antes de sua parada, graças ao giro de Oscar Piastri, Albon subiu mais duas posições às custas de Charles Leclerc e Tsunoda, quando a Ferrari e a Racing Bulls capitularam diante das condições.

Albon manteve a quarta posição até ser ultrapassado por Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, a duas voltas do final.

