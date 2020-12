Bottas: Ser segundo no campeonato "não pode ser tão satisfatório"

Valtteri Bottas se confirmou como vice-campeão no campeonato de pilotos de 2020 ao terminar em segundo no GP de Abu Dhabi no último domingo.

O resultado garantiu a segunda colocação de Bottas com nove pontos de vantagem sobre Max Verstappen da Red Bull, mas o finlandês terminou o ano a distantes 124 pontos de Hamilton na classificação.

Questionado após a corrida de Abu Dhabi o quão satisfeito ele estava em garantir o segundo lugar na classificação, Bottas preferiu se concentrar em sua contribuição para a sétima vitória consecutiva do título de construtores da Mercedes.

“Como piloto, quando você está na melhor equipe geral nesta temporada, ser o segundo não pode ser tão satisfatório”, disse.

“Mas é algo, poder contribuir com a equipe nesta temporada, obtendo o quarto título de construtores para mim na equipe, e o sétimo consecutivo para nós.”

“É melhor do que ser o terceiro, com certeza. Acho que vou ganhar um pequeno troféu para levar para casa na próxima semana [na entrega de prêmios da FIA] e tenho certeza que quando estiver velho e grisalho poderei olhar para este ano e sim, fiquei em segundo. Mas espero conseguir um troféu maior um dia."

Bottas começou a temporada de 2020 forte com a vitória no GP da Áustria, assumindo a liderança no início do campeonato.

Mas depois de perder sua vantagem de pontos após a terceira etapa, na Hungria, Bottas conquistou apenas mais uma vitória no restante da temporada. Hamilton terminou o ano com 11 vitórias em seu nome, encerrando o título na Turquia, com três corridas de antecedência.

Apesar de um final de ano complicado em que subiu no pódio apenas uma vez nas últimas quatro corridas, o chefe da equipe Mercedes, Toto Wolff, sentiu que Bottas ainda estava com “a mentalidade certa”.

“Ele teve dois ou três finais de semana muito difíceis e se recuperou”, disse Wolff.

“Ele fez uma corrida muito boa [em Abu Dhabi], mas acho que talvez ele tenha desbloqueado um potencial que você recupera mesmo no final da temporada, quando os campeonatos são decididos. Acho que essa é a mentalidade de um lutador.”

