Em 2024, a Ferrari terminou 14 pontos atrás da McLaren, sendo a vice-líder do campeonato de construtores da Fórmula 1. No entanto, o carro de 2025 foi completamente repensado e está mostrando dificuldades para desempenhar bem na pista. Então, será que a decisão de repensar todo o layout do bólido foi certa?

No último ano dos regulamentos de efeito solo para monopostos, a Scuderia decidiu refazer seu monoposto, introduzindo 99% de peças novas, de acordo com as admissões do próprio Fred Vasseur.

A questão é muito debatida não apenas nas mídias sociais, mas também entre vários especialistas: por que o desenvolvimento do SF-24 em Maranello, que terminou o campeonato do ano passado atrás dos carros papaia, não foi continuado, enquanto o SF-25, após três corridas, despencou para o quarto lugar entre as principais equipes, com uma queda vertiginosa na competitividade.

Charles Leclerc e Lewis Hamilton já estão 76 pontos atrás das McLarens no campeonato de construtores, tendo marcado apenas 35 pontos até agora, em comparação com os 111 da equipe de Woking, enquanto a Mercedes tem 75 pontos e a Red Bull, que está correndo com apenas um carro capaz de entrar no top 10, o de Max Verstappen, tem 61 pontos na bagagem.

O início da temporada para a equipe de Maranello não poderia ser pior, mas a Scuderia nunca pensou em trazer o mesmo projeto que foi usado em 2024 para as pistas de 2025.

Ferrari SF-25: asa dianteira explora a aeroelasticidade do carbono Foto de: Giorgio Piola

A chegada de Hamilton foi um impulso extra para buscar o salto de qualidade, na crença de que a Ferrari poderia almejar dois títulos mundiais antes da drástica mudança nos regulamentos programada para 2026.



Por que o carro de 2025 foi revolucionado? A resposta é muito simples: o SF-24 tinha pouco espaço aerodinâmico para crescimento e o desenvolvimento teria sido limitado em comparação com a evolução que os rivais haviam planejado.

Comparação entre o Ferrari SF-24 com suspensão push e o SF-25 com layout pull Foto de: Giorgio Piola



A escolha, portanto, foi a correta, e uma quantia significativa de dinheiro foi desviada do orçamento de 2025 para deliberar sobre um novo chassi com o cockpit deslocado mais para trás e uma caixa de câmbio mais curta e elegante.



A ideia era deslocar a distribuição de peso ligeiramente para a traseira para dar mais liberdade aos aerodinamicistas de Diego Tondi. O SF-25 é um carro projetado para estar abaixo do limite de peso (800 kg), para ter a opção de encontrar o equilíbrio certo com a introdução de lastro na asa dianteira, de modo a mover esse 0,5% da distribuição de peso à vontade, que é a tolerância permitida pelos regulamentos.

A caixa de câmbio da Ferrari é mais curta do que a do SF-24 Foto de: Giorgio Piola

Além disso, o departamento de aerodinâmica também solicitou ao gerente de chassi, Fabio Montecchi, que trocasse a tradicional suspensão dianteira com haste de pressão pela suspensão de tração já utilizada pela Red Bull e pela McLaren. A necessidade, portanto, não derivava de requisitos mecânicos, mas havia a crença de que mais carga voltada para o desempenho poderia ser encontrada no túnel de vento.



E, evidentemente, os dados que emergiram das simulações de inverno devem ter sido positivos em comparação com o SF-24, tanto que alimentaram as esperanças que foram repetidamente ostentadas pelos pilotos e pela direção da equipe.

Ferrari SF-25: o problema não está na tração da suspensão dianteira Foto de: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

Na China e no Japão, vimos carros de F1 mais rápidos do que no ano anterior em cerca de 1s5, uma enormidade quando se considera que, normalmente, há apenas alguns décimos no final de um ciclo regulatório. O fato é que o 'castelo de cartas' começou a cair nos testes de pré-temporada no Bahrein, quando ficou claro que a McLaren era mais competitiva e que o carro vermelho estava com problemas.



Inicialmente, o foco estava na tração da suspensão dianteira: com o novo layout, talvez fosse necessário trabalhar na configuração, já que são adotadas configurações muito diferentes em termos de rigidez dos elementos. Mas o "mal" do SF-25 não estava aí. E, então, os observadores desviaram a atenção para o eixo traseiro, apontando o dedo para a transmissão: a caixa de carbono miniaturizada podia sofrer torções prejudiciais, não permitindo que a traseira fosse suficientemente rígida para ter um carro reativo nas mudanças de direção, a ponto de gerar uma incômoda saída de frente muito criticada pelos pilotos.



O carro vermelho nasceu para ter motor dianteiro, como gostam Leclerc e Hamilton, com ótima entrada em curva, mas, na verdade, melhorou nas seções rápidas (graças à boa eficiência aerodinâmica), enquanto perdeu a tração e a capacidade de corrida nas seções lentas.

Asa traseira da Ferrari SF-25 Foto de: Giorgio Piola

Então, o que está faltando à Ferrari? Pode-se dizer que é a força descendente que pressiona o carro contra o asfalto e gera a energia a ser transferida para os pneus. Sem downforce suficiente, a equipe é forçada a recorrer a uma distância mínima do solo, sabendo que, quanto mais plana for a pista, mais a parte inferior da carroceria é capaz de criar carga.

Mas é preciso levar em conta o desgaste da plataforma de derrapagem: a FIA permite que 1 dos 10 mm de espessura da prancha seja desgastado e, em seguida, as desqualificações são acionadas, assim como aconteceu com Hamilton na China.



Além do constrangimento que uma equipe tão emblemática como a Ferrari não deveria se permitir, está claro que não é fácil encontrar contramedidas imediatas. O primeiro pacote de atualização para o SF-25 estava programado para Ímola, na estreia da temporada europeia, mas depois dos testes de Sakhir, é possível que os planos tenham sido antecipados com o que, nesse meio tempo, surgiu do trabalho de desenvolvimento no túnel de vento.

Ferrari SF-25, detalhe do difusor com degrau na quilha Foto de: Giorgio Piola

Vamos esperar, então, um 'corte e costura' na parte inferior no Bahrein, além de outros detalhes, mas é difícil pensar que a diferença para o MCL39 (e também para a Red Bull) possa ser compensada de uma só vez, porque a diferença de 3-4 décimos não é uma margem fácil de fechar, porque os outros também não ficam parados.

Mas a Ferrari está ciente de que tem um grande potencial a ser extraído. O que falta, talvez, é o tempo para torná-lo visível com desempenho, porque grande parte da equipe técnica já está trabalhando no projeto de 2026...

TELEMETRIA com Rico: BAHREIN, McLaren X RBR, por que SÓ MAX doma RB21, Hamilton X Leclerc, BORTOLETO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max vem para o penta ou vitória é OCASIONAL? Bortoleto vítima, Ferrari devendo! Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!