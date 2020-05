Neste domingo, a Fórmula 1 irá realizar a quinta etapa de seu torneio virtual, feito para substituir as provas da vida real. O palco desta edição é o Principado de Mônaco e, entre os confirmados, estão um número recorde de pilotos do grid atual, oito, além de uma estrela global: o cantor Luis Fonsi, do hit "Despacito".

O porto-riquenho é fã declarado de automobilismo e, durante a pandemia, chegou a postar vídeos em suas redes sociais treinando em simuladores.

O cantor irá correr pela Racing Point, e terá como companheiro de equipe David Schumacher. David é filho de Ralf Schumacher e em 2020 vai correr pela Fórmula 3 na equipe Charouz, tendo o brasileiro Igor Fraga como companheiro de equipe.

Entre os pilotos, as novidades são Valtteri Bottas e Esteban Ocon, que vão se juntar a seis companheiros de grid: Charles Leclerc, Lando Norris, Alex Albon, Antonio Giovinazzi, George Russell e Nicholas Latifi.

Bottas, que recentemente começou a ter contato com as corridas virtuais, e vai fazer sua primeira participação em um evento de eSport durante a pandemia, terá como companheiro de equipe o mexicano Esteban Gutiérrez na Mercedes.

Já Ocon esteve envolvido em alguns eventos na plataforma de Gran Turismo Sport nas últimas semanas. O francês, que vai correr pela Renault, terá como companheiro de equipe o ex-piloto da Fórmula E Nicolas Prost.

Além destes, outros nomes confirmados são os jogadores Pierre-Emerick Aubameyang, atacante do Arsenal, que irá correr ao lado de Lando Norris na McLaren, e o goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois, que vai fazer mais uma aparição no torneio, correndo ao lado de Giovinazzi na Alfa Romeo.

Outro nome que também vai fazer sua estreia nesse final de semana é o surfista Kai Lenny, que vai correr com Alex Albon na Red Bull. Lenny teve uma preparação com o piloto tailandês, além de ter recebido conselhos de Max Verstappen.

"O torneio de GPs Virtuais tem se provado um fantástico espetáculo ao vivo com mais de 20 milhões de espectadores até aqui, dando aos fãs um bom entretenimento durante esse período desafiador", disse Julian Tan, chefe de eSports da F1.

"Estamos muito felizes em anunciar nossa lista mais forte de pilotos de F1, além de várias estrelas e talentos globais do mundo do esporte e do entretenimento, e vamos montar um grande evento nas históricas ruas de Mônaco, virtualmente".

O GP Virtual de Mônaco começa às 14h no domingo, dia 24, e terá duração de 39 voltas. A transmissão poderá ser acompanhada nos canais da F1.

F1, MotoGP, lendas... Veja pilotos que estão participando de GPs virtuais na pandemia

