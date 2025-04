Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1, disse que em breve terá que tomar uma decisão sobre o futuro do GP da Emilia-Romagna, que ocorre no tradicional circuito de Ímola, afirmando que "está cada vez mais difícil" sediar duas etapas na Itália.

O contrato atual de Imola expira após a corrida deste ano, e o destino da etapa está no ar, já que a Itália é atualmente representada por duas corridas no calendário. Monza permanecerá com a categoria até pelo menos 2031, o que significa que Imola está cada vez mais ameaçada.

Até porque ainda há um grande interesse nas corridas de F1, mas atualmente não há mais do que 24 vagas no calendário, pois a maioria das partes interessadas já disse que esse é realmente o número máximo de corridas e que o campeonato é extremamente exigente para os participantes. E a única maneira de abrir espaço para os novos locais sem aumentar o número de corridas é retirar os antigos.

"A Itália sempre foi uma parte importante da F1 e isso não mudará no futuro", disse Domenicali ao La Gazzetta dello Sport. "Será cada vez mais difícil organizar duas corridas no mesmo país devido ao crescente interesse na F1, uma situação que teremos de enfrentar nos próximos meses. Ímola e Monza não podem permanecer juntas no calendário por muito mais tempo".

"Não será fácil do ponto de vista humano, mas tenho um papel internacional a desempenhar e há todas essas solicitações de todo o mundo, de países que poderiam ajudar a F1 a crescer. Terei de tomar uma decisão clara sobre isso em breve", disse ele, referindo-se às duas corridas na Itália.

Ímola teve espaço na Fórmula 1 entre 1981 e 2006, retornando como um circuito de aquecimento em 2020 após uma longa pausa devido ao COVID-19. Domenicali, que também nasceu em Ímola, ressaltou o quanto o local os ajudou a superar os tempos difíceis.

"Não vou me esquecer de como Imola reagiu em meio às grandes dificuldades, a COVID. Quando houve a necessidade de novos locais, eles imediatamente se apresentaram com o entusiasmo de uma cidade inteira." No entanto, tudo isso provavelmente fará pouco para mantê-los no calendário, pelo menos em caráter permanente.

A F1 vem planejando há muito tempo introduzir um sistema de rodízio, com Spa-Francorchamps sendo o primeiro "membro" de tal grupo de corridas, e Ímola poderia muito bem ser incluída nessa lista.

