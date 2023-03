Carregar reprodutor de áudio

Fernando Alonso decidiu apostar em um novo projeto para a temporada 2023 da Fórmula 1, o da Aston Martin, deixando de lado a Alpine, que contratou Pierre Gasly após a recusa de Oscar Piastri em ingressar em suas fileiras.

Nessa altura, quando foi anunciada a saída do espanhol, o chefe dos franceses, Otmar Szafnauer, adiantou que a idade de Alonso era um fator a ter em conta nas suas negociações para renovar, e que aos 41 anos, talvez não desse o rendimento esperado.

No entanto, na primeira vez que o espanhol teve um monoposto competitivo, no GP do Bahrein com o AMR23, o bicampeão mundial conquistou aquele que foi seu 99º pódio na categoria principal do automobilismo. Isso provocou uma reação em sua antiga equipe, embora o dirigente não pareça ter mudado de ideia.

Questionado se via Alonso da mesma forma, o romeno disse: "Não sei, desde que ele está lá, só consigo ver o que vejo de fora, acho que ele ainda está muito motivado, vive para isso, então eu acho que a motivação do Fernando [Alonso] continua absolutamente lá."

"Então, tenho certeza que ele está motivado, a questão será a idade, que atinge todos nós, não tenho ideia de quando ou se isso vai acontecer", acrescentou o chefe da Alpine, que também foi questionado se a Aston Martin iria dar saudades da F1 a Sebastian Vettel. "Eu não tinha pensado nisso. É uma boa pergunta, acho que você deveria perguntar a Seb [Vettel] em vez de mim."

"Sou amigo de Sebastian desde os 18 anos de idade, respeito ele e as decisões que ele tomou, e tenho certeza de que ele as tomou com muita informação, pelos motivos certos e por motivos familiares", afirmou. "Então eu o respeito, mas ele está triste por ter partido agora? Pergunte a ele."

Drive to Survive: saiba quais são os pontos positivos e negativos da nova temporada

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #220 - Fernando Alonso pode ser a 'salvação' da F1 em 2023?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: