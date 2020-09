O chefe da Renault na Fórmula 1, Cyril Abiteboul, disse que a decisão de renomear a equipe como parte de um impulso para a marca Alpine, cabe ao CEO da montadora francesa. Abiteboul foi encarregado de uma nova unidade de negócios com a tarefa de criar uma estratégia para promover a marca Alpine. Ele vai desempenhar essa função junto com seus compromissos atuais na F1.

A decisão da Renault de promover a marca Alpine como uma divisão autônoma gerou rumores de que a fabricante de carros esportivos poderia incrementar suas atividades no automobilismo e até mesmo trazer seu nome para a F1. Uma possibilidade é de que o grupo sediado em Enstone seja conhecido como Alpine Renault a partir de 2021.

Falando durante o fim de semana do GP da Itália, Abiteboul disse que a decisão final sobre a estratégia da Renault para a Alpine, incluindo uma possível renovação da marca de sua equipe de F1, caberia ao CEO da Renault, Luca de Meo. “Essas perguntas não são para mim”, disse ele quando questionado sobre uma mudança de nome e a ideia de colocar todas as atividades esportivas da Renault sob o nome Alpine. “Essas questões são estratégia corporativa, questões para o CEO”. “Meu palpite é que, com o novo Pacto de Concórdia, finalmente temos a possibilidade de ter uma plataforma estável na Fórmula 1, uma grande plataforma de marketing”. “A forma como queremos fazer uso dessa plataforma caberá ao CEO. Temos uma plataforma flexível e temos marcas diferentes”. “Provavelmente uma racionalização será uma das coisas que precisaremos fazer, dados os resultados financeiros do grupo. Precisamos otimizar a maneira como fazemos as coisas, mas primeiro há uma estratégia a ser definida, e não cabe a mim divulgar (isso)”. Abiteboul disse que Luca de Meo tem "grandes expectativas" para a Alpine, o que provavelmente levará a uma grande expansão das suas atividades. Ele acrescentou: “Isso precisa de uma organização: um departamento de engenharia, um departamento de produtos, um departamento de vendas e comunicação. É isso que gosto de fazer, é o que fiz pela equipe [da Renault], construindo uma infraestrutura e uma plataforma”. Abiteboul disse que seu papel na Alpine foi provavelmente apenas temporário, no entanto, e que não havia nenhum pensamento de ele deixar de comandar as operações da F1 da Renault. “Neste momento o que me pedem é uma missão com um conjunto de propostas para estruturar a nossa marca”, disse. “Não fui convidado para dirigir a marca. Portanto, não é de forma alguma um compromisso permanente”. “É nisso que estarei me concentrando: algumas das estratégias que recebi são o que estou fazendo para a Fórmula 1, e não há absolutamente nenhuma questão de mudança na liderança da equipe enquanto eu cumprir esta missão”.

