Daniel Ricciardo, da Renault, está surpreso com a escala dos problemas da Ferrari na Fórmula 1 em 2020, à medida que se prepara para outro final de semana difícil no GP da Itália.

A Ferrari teve um péssimo início de temporada, que viu a equipe cair para o quinto lugar no Mundial de Construtores, com apenas dois pontos de vantagem sobre a Renault.

O GP da Bélgica no último final de semana marcou um novo ponto baixo para a equipe em 2020, pois ela passou apenas cinco voltas correndo entre os 10 primeiros, com Charles Leclerc e Sebastian Vettel não conseguindo marcar nenhum ponto.

A Ferrari espera mais dificuldades neste final de semana em Monza, devido à natureza de alta velocidade do circuito e seu atual déficit de velocidade em retas.

O nome de Ricciardo foi repetidamente associado a um assento na Ferrari nos últimos anos, mas ele se juntará à McLaren em 2021 para substituir Carlos Sainz, que foi contratado pela Ferrari para substituir Vettel.

Sainz defendeu sua decisão de deixar a McLaren e se mudar para a Ferrari no ano que vem, apesar das dificuldades da equipe, dizendo que está "100% certo" de que foi a decisão correta.

Questionado se sentiu que havia se esquivado de uma bala ao não se juntar à Ferrari devido às dificuldades atuais, Ricciardo disse que, embora não tenha pensado muito a respeito, ficou surpreso com o quão fundo ela caiu.

"É difícil saber realmente quanto tempo essa série de resultados durará para a equipe", disse Ricciardo. “Acho difícil ver durar muito, mas ao mesmo tempo, não esperava ver os resultados ou que eles lutassem tanto quanto eu, pelo menos em Spa”.

"Foi falado antes do final de semana que eles iriam ter um momento difícil e foi o que aconteceu. Eles certamente estão em uma situação difícil no momento".

“Eu realmente não pensei tão à frente, se, o quê, como, por que pareceria [se eu tivesse me juntado à Ferrari]. Desse ponto de vista, não posso responder. Mas tenho certeza que eles vão aprender muito com este ano e tenho certeza que eles vão se recompor em um lugar melhor no próximo ano”.

Na Bélgica, Ricciardo teve sua corrida mais forte desde que se juntou à Renault no início do ano passado, terminando em quarto e ganhando o ponto bônus pela volta mais rápida. Esteban Ocon seguiu Ricciardo em quinto lugar, marcando a maior soma de pontos em uma corrida da Renault desde seu retorno à F1 como equipe de trabalho em 2016.

A Renault agora está a apenas nove pontos do terceiro lugar na classificação de construtores, enquanto continua em uma trajetória ascendente. Mas Ricciardo disse não lamentar ter ajudado a equipe a seguir em frente antes de partir no final do ano.

"Nem um pouco", disse ele. “Estou certamente ansioso para manter este trem em movimento e tentar subir nos degraus este ano”.

"Vou colocar tudo o que puder nisso e no próximo ano será outra história”.

