Embora tenha se aposentado há cerca de dois anos, Sebastian Vettel ainda hoje detém um recorde na Fórmula 1. Com a conquista do título em 2010, o alemão ainda é o campeão mais jovem da história da categoria.

Enquanto damos uma olhada nos 10 campeões mais jovens da F1 em nossa galeria de fotos, vamos dar uma olhada em como o recorde mudou ao longo das décadas.

Desde a primeira temporada do Campeonato de Fórmula 1, em 1950, houve apenas nove pilotos que puderam se considerar o mais jovem campeão de Fórmula 1 por um determinado período de tempo. O primeiro foi, logicamente, o primeiro campeão mundial da história.

1950: Giuseppe Farina (43 anos, 10 meses e 4 dias)

Pelo fato de o italiano ser o primeiro campeão de Fórmula 1, ele é tanto o campeão mundial mais jovem quanto o mais velho. Ele continua no topo da lista até hoje, pois somente Juan Manuel Fangio era mais velho que Farina quando conquistou o título em 1955, 1956 e 1957.

No entanto, ele perdeu o título de campeão mundial mais jovem depois de apenas um ano. E, curiosamente, ele o perdeu para o homem que mais tarde o substituiria como o campeão mundial mais velho.

1951: Juan Manuel Fangio (40 anos, 4 meses, 4 dias)

O segundo campeão da Fórmula 1 também tinha mais de 40 anos quando ganhou o primeiro de um total de cinco títulos que viria a conquistar mais tarde, mas ele nem sequer pôde se considerar o campeão mundial mais jovem por doze meses antes de perder o recorde novamente.

1952: Alberto Ascari (34 anos, 21 dias)

Apenas duas corridas antes do final da temporada de 1952, o italiano foi coroado, de longe, o mais jovem campeão da ainda jovem história da F1. 21 dias após seu 34º aniversário, ele se tornou o primeiro "campeão com menos de 40 anos".

E, pela primeira vez, o novo recorde também se manteve por vários anos, porque Ascari triunfou novamente em 1953 e Fangio se tornou campeão mundial quatro vezes seguidas. Só então outra barreira do som foi quebrada.

1958: Mike Hawthorn (29 anos, 6 meses, 9 dias)

Em 1958, o britânico foi o primeiro piloto a se tornar campeão mundial de F1 com menos de 30 anos de idade. Isso também o torna o único "campeão U30" na primeira década do ainda jovem campeonato .

Isso se deve ao fato de que os campeões dos anos seguintes (Jack Brabham, Phil Hill e Graham Hill) também tinham mais de 30 anos quando conquistaram seus respectivos títulos. No entanto, é possível reconhecer uma pequena tendência em direção a uma geração "mais jovem".

Começando com Hawthorn, nenhum campeão mundial de F1 entre 1958 e 1965 tinha mais de 34 anos, portanto, é lógico que o recorde seja quebrado mais uma vez durante esse período.

1963: Jim Clark (27 anos, 6 meses e 4 dias)

O britânico é dois anos mais jovem que seu compatriota Hawthorn, cinco anos antes, quando conquistou seu primeiro título. Clark também manteria o recorde por nove anos, mais tempo do que qualquer outro piloto antes dele.

Durante esse período, Jack Brabham também se tornou o último "campeão com mais de 40 anos" na Fórmula 1 até o momento. Em 1966, ele conquistou seu terceiro e último título de campeão mundial aos 40 anos, 5 meses e 2 dias.

1972: Emerson Fittipaldi (25 anos, 8 meses, 29 dias)

Nove anos depois de Clark, o brasileiro estabeleceu um novo recorde que permaneceria por mais de três décadas. Até hoje, ninguém manteve esse recorde por mais tempo do que Fittipaldi.

Nas décadas seguintes, houve vários pilotos, como Niki Lauda, James Hunt e Ayrton Senna, que tinham menos de 30 anos quando conquistaram seu (primeiro) título. No entanto, ninguém foi capaz de quebrar o recorde de Fittipaldi.

Quem chegou mais perto foi um certo alemão chamado Michael Schumacher. Ele também acabou sendo um pouco mais velho que Fittipaldi quando ganhou seu primeiro título de campeão mundial em 1994 (25 anos, 10 meses e 10 dias).

Michael Schumacher nunca deteve o recorde de campeão mundial de Fórmula 1 mais jovem Foto: Motorsport Images

2005: Fernando Alonso (24 anos, 1 mês, 27 dias)

Somente 33 anos depois do brasileiro é que surgiu um novo recordista. Alonso era até cerca de um ano e meio mais novo que Fittipaldi na época de sua primeira vitória - e assim começou uma "tendência juvenil".

Em 2005, Alonso destronou Schumacher, que havia conquistado cinco títulos mundiais consecutivos e já tinha 35 anos quando ganhou seu último título. A partir de Alonso, nenhum campeão mundial teria mais de 29 anos durante dez anos, entre 2005 e 2014.

Infelizmente para Alonso, o recorde mudou duas vezes durante esse período, o que significa que ele perdeu o recorde novamente depois de apenas três anos.

2008: Lewis Hamilton (23 anos, 9 meses e 26 dias)

O britânico até teve a oportunidade de se tornar campeão pela primeira vez em 2007, mas desperdiçou essa chance nas duas últimas corridas do ano. Ele conquistou o título um ano "atrasado", o que ainda foi suficiente para superar Alonso.

No entanto, Hamilton ainda deve lamentar o título perdido em 2007, pois uma vitória naquela época teria lhe garantido o recorde até hoje. Em vez disso, ele também perdeu o recorde depois de apenas dois anos.

2010: Sebastian Vettel (23 anos, 4 meses e 11 dias)

Com uma vitória dramática na última corrida da temporada em Abu Dhabi, o alemão tira Hamilton do trono e estabelece o recorde que permanece até hoje. Nem mesmo Max Verstappen conseguiu quebrá-lo anos depois.

Max Verstappen está "apenas" em 4º lugar na lista dos campeões mundiais mais jovens Foto: FIA (DPPI)

O holandês esteve com 24 anos, 2 meses e 12 dias quando conquistou seu primeiro título de campeão mundial em 2021 - e, portanto, um ano "tarde demais" para desbancar Vettel novamente.

