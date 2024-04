A Fórmula 1 está estudando a ideia de mudar o formato de pontuação da categoria para 2025. A ideia da transformação é fazer com que os 12 primeiros recebam pontos. Atualmente, isso acontece somente até o décimo colocado. Para levar a o conceito a frente, F1 e FIA precisam de cinco votos das equipes e, ao que tudo indica, nem os times de ponta estão contra a proposta.

Se o novo formato de pontuação já estivesse valendo em 2024 a situação dos campeonatos seria um pouco diferente. O Motorsport.com fez o cenário hipotético onde 12 pilotos pontuam - como deve ser em 2025 - nas cinco primeiras corridas desta temporada. Confira:

Como ficaria o Mundial de Pilotos da F1 2024 com a nova pontuação:

SISTEMA ATUAL NOVO SISTEMA 1 Max Verstappen 110 1 Max Verstappen 110 2 Sergio Pérez 85 2 Sergio Pérez 85 3 Charles Leclerc 76 3 Charles Leclerc 76 4 Carlos Sainz 69 4 Carlos Sainz 69 5 Lando Norris 58 5 Lando Norris 59 6 Oscar Piastri 38 6 Oscar Piastri 41 7 George Russell 33 7 Fernando Alonso 34 8 Fernando Alonso 31 8 George Russell 33 9 Lewis Hamilton 19 9 Lewis Hamilton 25 10 Lance Stroll 9 10 Lance Stroll 12 11 Yuki Tsunoda 7 11 Nico Hulkenberg 12 12 Oliver Bearman 6 12 Yuki Tsunoda 9 13 Nico Hulkenberg 4 13 Oliver Bearman 6 14 Kevin Magnussen 1 14 Kevin Magnussen 5 15 Alexander Albon 0 15 Alexander Albon 5 16 Esteban Ocon 0 16 Esteban Ocon 2 17 Zhou Guanyu 0 17 Zhou Guanyu 2 18 Daniel Ricciardo 0 18 Daniel Ricciardo 1 19 Pierre Gasly 0 19 Pierre Gasly 0 20 Valtteri Bottas 0 20 Valtteri Bottas 0 21 Logan Sargeant 0 21 Logan Sargeant 0

Como ficaria o Mundial de Construtores da F1 2024 com a nova pontuação:

SISTEMA ATUAL NOVO SISTEMA 1 Red Bull 195 1 Red Bull 195 2 Ferrari 151 2 Ferrari 151 3 McLaren 96 3 McLaren 100 4 Mercedes 52 4 Mercedes 58 5 Aston Martin 40 5 Aston Martin 46 6 RB 7 6 Haas 17 7 Haas 5 7 RB 10 8 Williams 0 8 Williams 5 9 Alpine 0 9 Alpine 2 10 Sauber 0 10 Sauber 2

O novo sistema de pontuação alteraria brigas recentes pelo título?

Apesar do novo sistema trazer mudanças importantes na distribuição de pontos, com as posições inferiores da zona valendo mais do que no passado, nenhuma das disputas acirradas por títulos desde a introdução do modelo atual, em 2010, acarretaria em mudanças nos resultados finais.

Em 2010, Sebastian Vettel foi campeão em cima de Fernando Alonso com quatro pontos separando os pilotos da Red Bull e da Ferrari, com 256 para o alemão e 252 para o bicampeão. Neste novo sistema, enquanto Vettel manteria sua pontuação final, Alonso terminaria com dois pontos a mais, graças a dois oitavos lugares nos GPs da Turquia e da Espanha, mas insuficientes para reverter a frustração pelo tricampeonato que escapou.

O mesmo acontece em 2012. Repetindo a disputa dos então bicampeões, Vettel ainda seria campeão com três pontos de vantagem em cima de Alonso, com ambos ganhando dois pontos a mais em relação ao total original (de 281 x 278 para 283 x 280). O alemão ganha esse extra pela 11ª posição no GP da Malásia, enquanto o 'bônus' de Alonso vem com a nona colocação na China.

Na disputa incendiária entre Lewis Hamilton e Nico Rosberg na temporada de 2016, o alemão segue com o título, já que ambos manteriam suas pontuações originais, sem alterações.

Para fechar, a polêmica briga de 2021 entre Hamilton e Max Verstappen favoreceria ainda mais o holandês. Enquanto o heptacampeão mantém sua pontuação final de 387,5 o piloto da Red Bull subiria de 395,5 para 397,5 graças ao nono lugar no GP da Hungria, onde foi vítima do 'strike' de Valtteri Bottas na largada, tendo que concluir a prova com danos em seu carro.

