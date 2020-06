Como Lucas di Grassi quase conseguiu uma chance na F1 em 2009

Para aqueles que acreditam em universos paralelos, existe uma realidade alternativa em que Lucas di Grassi poderia ter vencido várias corridas e ajudado a Brawn GP a conquistar o campeonato de construtores de Fórmula 1 de 2009.

Em outra versão dos eventos, ele poderia ter se juntado ao bicampeão mundial Fernando Alonso, na Renault.

O brasileiro estava esperando nos bastidores, pronto para substituir dois de seus compatriotas que estavam prestes a desistir da F1. Na realidade, no entanto, o curto tempo que di Grassi esteve na F1 foi dividindo curvas no fim do grid com times como a HRT e Lotus.

Antes de ser descoberto sobre seu papel em orquestrar uma vitória de Alonso no GP de Singapura de 2008, a pressão sobre Nelsinho Piquet na Renault não era pequena no final daquele ano. Algumas garagens mais distante no pitlane, e antes da retirada da Honda da F1 em meio à crise econômica global, havia rumores de que o assento de Rubens Barrichello também estava em risco.

De pé e aguardando sua vaga na F1 em ambos os lugares, estava di Grassi, que havia terminado como vice-campeão da GP2 de 2007. Antes de ser o terceiro em 2008, o antigo piloto júnior da Renault havia impressionado a equipe durante um teste de três dias em setembro em Jerez, a bordo do R28.

Então, em novembro, o vencedor do GP de Macau de 2005 correu em Barcelona com o Honda RA108 - lutando ao lado de Bruno Senna para impressionar Ross Brawn por uma vaga em potencial ao lado de Jenson Button.

"No final de 2008, fiz um bom teste para a Renault", lembrou di Grassi. "Mas houve o escândalo em Singapura. Essa foi uma das razões pelas quais eles mantiveram Piquet durante o ano seguinte, então eu não tinha como correr."

"Fiz um teste com a Honda, que entrou em colapso algumas semanas depois e voltou como Brawn GP. Eles contrataram Barrichello e Button. Houve a possibilidade de ter o assento da Renault em 2009 ou - imagine, melhor ainda - o da Brawn."

Graças à escolha de Barrichello e da Renault optando por Romain Grosjean, quando Piquet saiu, di Grassi teria que esperar por sua janela de oportunidade na F1.

Isso veio em grande estilo. Timo Glock, que venceu di Grassi na GP2 em 2007 – era seu companheiro de equipe na Virgin Racing. O tanque de combustível do carro era famoso por não conseguir terminar uma corrida na F1 quando foi introduzido pela primeira vez, mas o brasileiro finalizar uma prova pela primeira vez, com o 14º lugar, na terceira corrida da temporada 2010 na Malásia.

Após sua única temporada na F1, e, depois de um período como piloto de testes da Pirelli, di Grassi abandonou os monopostos tradicionais para se juntar à LMP1 do Campeonato Mundial de Endurance da FIA (WEC) pela Audi em 2012.

"Começar a F1 com um carro vencedor de corrida seria uma façanha incrível", acrescentou di Grassi. "Mas é a vida. Às vezes você tem sorte, às vezes você tem azar.”

Desde então, ele se estabeleceu como o embaixador mais ativo na Fórmula E, tendo desenvolvido o carro da primeira temporada, conquistou o título da temporada 2016-2017. Talvez seja por isso que as temporadas perdidas no grid da F1 não sejam tão ruins.

"No final, guiei sete ou oito carros diferentes da F1, tive um ano maravilhoso [em 2010] com um carro muito ruim. Foi muito difícil, muito frustrante, mas tive minha experiência.”

"Na F1, se você perder a ocasião certa, é muito difícil voltar. Por exemplo, a única razão pela qual perdi meu tempo de 2008 e 2009 para ingressar na F1 foi por motivos externos: uma equipe entrou em colapso e a outra já havia assinado um contrato com outro piloto. Foi difícil, mentalmente difícil em 2009."

Com sua esperada estreia na F1 em espera, di Grassi estendeu sua participação na GP2 até 2009, onde terminaria novamente a temporada em terceiro, atrás do campeão Nico Hulkenberg e do futuro piloto da Renault/Lotus e Caterham, Vitaly Petrov.

"Fui contratado pela Racing Engineering [na GP2], e fiquei muito feliz por terem me dado aquele lugar", disse di Grassi. "Eu corri naquele ano de graça. A partir daí, consegui meu lugar na Virgin. Isso levou a um teste da Audi um ano depois, e então entrei nas corridas de endurance e na LMP1, e a história continuou."

"A questão é que, se você mantiver a cabeça erguida, confie em si mesmo e continue trabalhando duro, em algum momento, a sorte virá", afirmou di Grassi. "O problema é que as pessoas podem ficar muito deprimidas. Há um evento infeliz e eles nunca se recuperam.”

"Eu acho que você tem que continuar lutando. Essa é a única escolha."

