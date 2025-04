O dia 1º de Abril é conhecido, mundialmente, como o Dia da Mentira. Com isso, vários esportes, incluindo a Fórmula 1, recebem um caminhão de piadas e rumores falsos com a data.

Em 2025, algumas 'pegadinhas' também agitaram o mundo da F1, desde implantes capilares, limite de idade e até um carro cor de carne. Confira a seleção do Motorsport.com das melhores brincadeiras do 1º de Abril"

O salto de James Hunt

Matt Bishop, jornalista de automobilismo, também é criativo com o Photoshop. O inglês regularmente relembra momentos da história da F1 e brincou que, em 1975, Hesketh construiu um protótipo capaz de atingir 402 quilômetros por hora.

A propósito, a foto com um Hesketh decolando é muito antiga, então ele pode levar o crédito por isso (embora a questão seja até que ponto ele mesmo montou o carro).

Idade máxima para uma superlicença de Fórmula 1

Os colegas alemães do portal Motorsport-total.com, site irmão do Motorsport.com, 'revelaram' uma grande notícia (falsa): "A FIA quer estabelecer um limite de idade. Última temporada de Fórmula 1 para Hamilton?"

Em tempos bizarros com regras estranhas, essas são mensagens que você pode presumir serem verdadeiras, mas após uma rápida verificação com nossos colegas, ficou claro que se trata de uma piada de 1º de abril.

Nada de asa!

A saga das asas flexíveis ainda está afetando a F1, já que a FIA vai endurecer as regras novamente nesta temporada. O site The Race divulgou a notícia de que a entidade máxima do automobilismo está considerando tornar os carros de F1 completamente sem asas.

E, francamente, as renderizações que eles mostraram não eram tão ruins assim. Também há suspiros ansiosos, mostrando que algumas pessoas não perceberam que se tratava, na verdade, de uma piada.

Stake ou Steak F1 Team?

A Sauber, patrocinada pela Stake, fez um trocadilho com o nome da patrocinadora master da escuderia suíça, a casa de apostas Stake, que, na pronúncia em inglês, se assemelha a palavra 'steak', que é traduzido como bife.

De fato, de acordo com o patrocinador principal no Japão, o carro seria decorado com uma pintura cor de carne. A ideia é tão absurda que ninguém a leva a sério, mas, honestamente, não parece tão ruim assim. A propósito, presume-se que o carro em Suzuka será o tradicional preto e verde.

Recomendado por Barrichello

Tony Kanaan, brasileiro campeão das 500 Milhas de Indianápolis e hoje chefe de equipe da McLaren Arrows na Indy, fez uma brincadeira nas redes sociais com sua calvíce e fazendo piada com o também ex-piloto e amigo Rubens Barrichello.

Kanaan 'revelou' que fez um implante capilar, recomendado por Rubinho, junto de uma suposta foto do procedimento já realizado e uma montagem (mal feita) dele com um topete.

