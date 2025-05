Helmut Marko nasceu em Graz, idílica capital da província austríaca da Estíria, localizada às margens do rio Mur e aos pés dos Alpes. Com suas muitas estradas rurais e de montanha, é um ótimo ambiente para ser infectado com o 'vírus' das corridas, além de a região ser palco do GP da Áustria de Fórmula 1.

Ainda mais se você puder contar com Jochen Rindt - nascido em Mainz, mas criado com seus avós em Graz - entre seus amigos de escola. Ambos estudaram no mesmo colégio interno em Bad Aussee, apelidado de "ginásio da última esperança".

Desde cedo, em um Fusca, a dupla percorreu as estradas montanhosas ao redor de Bad Aussee em velocidades muito altas, sendo a Koppenpass particularmente popular. Com uma expressão moderna, chamaríamos a dupla de "corredores de rua".

Sem carteira de habilitação, é claro, mas Marko ri ao relembrar aqueles dias: "Se algo acontecesse, Jochen apenas mostraria seu passaporte alemão. É claro que eles pediam uma carteira de motorista, mas Jochen dizia: 'Se você tem um passaporte na Alemanha, então também tem uma carteira de motorista imediatamente'. Por que qual é a utilidade de um passaporte?".

Marko se divertia muito com essas brincadeiras, mas ainda não ousava sonhar com uma vida de longo prazo no automobilismo, que também não parecia muito realista. Era um bom aluno e parecia estar melhor investindo seu dinheiro com uma carreira 'normal', mas as coisas mudaram um pouco em 1961, quando tanto Marko quanto Rindt foram reprovados no vestibular.

"Em vez de voltar para casa e contar a triste notícia, imediatamente entramos em nossos carros e dirigimos o dia todo até Nürburgring. Também dormimos nos carros e acordamos na floresta pela manhã com o som dos carros de F1", recorda Marko como se fosse ontem. "Jochen disse imediatamente 'isso é algo para mim, é exatamente o que eu quero'. Na época, ele tinha 19 anos e eu tinha 18". A essa altura, tudo estava acontecendo não mais no Fusca, mas em um Simca.

Apesar de estarem juntos em termos de velocidade, Helmut tinha menos dinheiro que o amigo e os pais insistiam para que ele estudasse primeiro. Assim, enquanto Rindt conseguiu colocar rapidamente seu dinheiro onde estava seu desejo, Marko ficou para trás na carreira de piloto e ainda foi estudar direito.

Rindt logo obteve sucesso no mundo das corridas, se mudou para a Inglaterra e fez sua estreia na F1 já em 1964, com um Brabham BT11 emprestado, no GP da Áustria. Enquanto isso, Marko obteve um doutorado em direito em 1967, o que até hoje lhe rendeu o título de "Doktor", associado a ele na F1 atual.

Com uma carteira mais cheia e o sucesso de Rindt em mente, ele decidiu deixar o mundo jurídico para trás e tentar a sorte ao volante. Primeiro em carros esportivos e na Fórmula Vee, onde ele logo conheceu outro austríaco: Niki Lauda. Marko e Lauda também se deram bem e percorreram juntos os circuitos europeus. Nessa fase, Marko não era necessariamente inferior a Niki. Exemplo: Marko foi o primeiro homem a quebrar a barreira dos 10min no tempo de volta em Nurburgring Nordschleife.

"Sempre me interessei por corridas, mas durante muito tempo não tive autoconfiança para me dedicar totalmente a elas. Quando vi Jochen ter sucesso na Inglaterra, de repente pensei: 'Se ele pode fazer isso, eu também posso'. Tenho que ser muito grato a ele, assim como a todos os pilotos austríacos, pois sem ele nenhum de nós teria se destacado. Ele abriu o caminho para nós", relembraria anos depois o consultor da Red Bull F1.

A mudança de carreira não lhe causou nenhum dano -- pelo contrário. Assim como Rindt, Marko chegaria à F1. Ele trabalhou em seu primeiro fim de semana como piloto de F1 em Nürburgring, o lugar onde ele e Rindt se tornaram viciados na categoria, em 1961.

Marko não se classificou para a corrida, mas o primeiro objetivo havia sido alcançado em 1971: chegar à F1. "Nordschleife não era exatamente a melhor pista para entrar pela primeira vez. Também não me lembro exatamente por que não corri até o final lá e só fiz os treinos. Na época, estava em negociações com Surtees e a BRM. Acho que Surtees pensou que eu já tinha contrato assinado, mas eu não tinha. Isso talvez tenha criado alguns problemas legais".

Duas semanas depois, Marko teve uma segunda chance em sua corrida em casa, no Österreichring. Dessa vez, conseguiu chegar ao final, em 11º lugar, impressionando o suficiente para ser autorizado a terminar a temporada na BRM.

"A BRM era um nome realmente grande, com uma história rica. Portanto, o glamour estava lá, mas eles às vezes corriam com quatro a cinco carros por corrida. Como resultado, nem todos os carros eram preparados igualmente bem."

Apesar disso, ele novamente fez o suficiente para 'sobreviver' e, um ano depois, foi novamente autorizado a entrar para a equipe britânica. "Subi gradualmente na classificação e naturalmente queria o novo chassi da equipe. Nele, acabei me sentando 15 centímetros mais alto do que o normal. Eu mal conseguia mover minhas pernas, mas estava muito feliz em usar aquele chassi para ter um bom desempenho", explicou.

O acidente, a trajetória de Lauda e a vitória em Le Mans

Marko finalmente conseguiu o que queria e, com o novo BRM P160B, parecia que poderia finalmente criar um furor na F1. Pontos eram esperados e, com o tempo, muito mais do que isso, porém, um acidente durante o GP da França atrapalhou tudo.

Marko se classificou em sexto e ficou atrás da Lotus de Emerson Fittipaldi, o eventual campeão mundial, e de Ronnie Peterson nos estágios iniciais. Este último foi para fora por um momento na nona volta, catapultando inadvertidamente uma pedra com um dos pneus traseiros de seu March.

A pedra voou em direção a Marko com a velocidade de uma bala e perfurou seu visor. Milagrosamente, o austríaco permaneceu consciente e conseguiu parar o carro sozinho. Ali, no entanto, os danos foram imensos. Com o rosto ensanguentado, foi levado ao hospital mais próximo, onde recebeu a má notícia: o olho esquerdo havia sido perdido e a carreira nas corridas havia terminado.

"A lesão no olho doeu muito. No final, tiveram que costurá-lo, então cada piscada ainda doía por um longo tempo. Eu não conseguia dormir durante as noites, também porque achava que as corridas de carro eram o único objetivo da minha vida. Durante uma dessas noites de insônia, tive que me convencer: acabou, preciso fazer outra coisa da minha vida. Então, acabei em um grande buraco negro", relembrou.

Com apenas um olho e a dor insuportável, Marko também começou a se preocupar. "Sem aquele chassi novo, eu estava 15 centímetros mais baixo e aquela pedra nunca teria me atingido". No entanto, depois de um tempo, ele também percebeu que as coisas poderiam ter sido muito piores.

Seu amigo de infância Rindt, por exemplo, já havia morrido: Jochen entraria para os livros como o campeão mundial póstumo de 1970 após um acidente fatal em Monza. "Em retrospecto, tenho que me considerar sortudo por ter sobrevivido àquele período, com a perda de apenas um olho", disse ele.

No entanto, uma carreira promissora no automobilismo foi cortada pela raiz. Ironicamente, Lauda assumiu o lugar de Marko na BRM e deu continuidade à carreira que Marko pretendia seguir rumo à glória.

No entanto, nunca houve qualquer ressentimento. "Niki assumiu meu lugar na BRM e, por fim, também conseguiu o contrato com a Ferrari. Mas nunca tive inveja dele e nunca pensei 'será que eu também poderia ter conseguido algo assim?', afinal, não sou um sonhador. Fui eu quem acompanhou Niki quando ele se encontrou com Enzo Ferrari pela primeira vez", enfatizando o relacionamento sempre bom.

Os sucessos posteriores de Lauda são, obviamente, bem conhecidos. Marko, olhando para trás, tem que se contentar com os sucessos nas corridas de endurance. "Naquela época, quase todos os pilotos combinavam corridas de carros esportivos com a F1", diz.

Ele teve um desempenho particularmente digno de crédito nesse primeiro ramo do esporte. Ele terminou em terceiro lugar na classificação geral em Le Mans em 1970 e venceu a corrida de 24 horas um ano depois, ao lado de Gijs van Lennep no famoso Martini Porsche 917K.

"Mais tarde, visitei novamente o museu da Porsche, onde esse carro está em exposição e não pude acreditar que pilotamos a 390 quilômetros por hora na reta de Le Mans com ele. Tudo parecia tão frágil. Na verdade, tenho sorte de ter sobrevivido a toda essa época". A vitória em Le Mans é tão bem conceituada que Marko a considera um dos pontos altos de sua vida, juntamente com os sucessos que viriam mais tarde na F1 com a formação de pilotos como Sebastian Vettel e Max Verstappen.

O 'novo' sucesso na F1: gerente e consultor

Os últimos nomes delineiam imediatamente a carreira de Marko depois que um olho o deixou 'de lado' como piloto. De fato, além de ser proprietário de dois hotéis em Graz, ele se tornou gerente de pilotos, sendo Gerhard Berger e Karl Wendlinger os exemplos mais bem-sucedidos. Como o gosto era de "quero mais", criou sua própria equipe em 1989. Com a RSM Marko, participou de campeonatos de endurance, do DTM e da Fórmula 3000, etc.

Graças aos seus contatos com outro amigo austríaco, Dietrich Mateschitz, a equipe acabou sendo renomeada para Red Bull Junior Team, o que seria crucial para a continuação de sua carreira. Após a compra da Jaguar F1 por Mateschitz, o papel de Marko cresceu. Até hoje, isso faz dele uma das figuras mais proeminentes do paddock da F1, o lugar onde ele mesmo quis brilhar como piloto. "Se os jovens pilotos da Red Bull também conhecem essa história? Nem ideia, pelo menos não pergunto a eles sobre".

