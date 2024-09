F1: Como Piastri já está mostrando sinais de ser um grande nome

"O futuro é dele". O diretor da equipe McLaren, Andrea Stella, mais uma vez, dizendo exatamente como as coisas são. Nesse caso, sobre os próximos anos de Oscar Piastri na Fórmula 1.

Especificamente, Stella estava respondendo a uma pergunta sobre como Piastri poderia reagir à expectativa de ordens de equipe da equipe papaia para apoiar a candidatura de Lando Norris ao título de 2024.

"Acho que será [OK]", disse Stella no final de sua coletiva de imprensa pós-corrida em sua pista-natal, onde ele conhece exatamente a padaria certa nos arredores da pista de Monza para visitar e comprar guloseimas para sua equipe antes do evento.

"Se as coisas que dissermos forem sensatas, de acordo com princípios como justiça, porque também é justo [significar] que se você torcer para seu companheiro de equipe vencer o campeonato, isso será um grande estímulo para a equipe. Se vencermos os dois campeonatos, será um grande impulso e os benefícios para a equipe serão enormes, mesmo que ele seja o outro piloto".

"Porque não podemos esquecer que Oscar está no meio de sua segunda temporada na Fórmula 1. O futuro é dele, é do Oscar. Ele precisa se certificar de que, quando for a hora de apoiar, ele dê o apoio que dá à equipe ou a Lando, [para que no futuro] para ele [seja] um investimento".

Portanto, fica claro, após a ultrapassagem de seu companheiro de equipe na primeira volta em Monza, uma corrida em que a McLaren certamente deveria ter vencido por 1-2, como a equipe laranja está trabalhando duro para manter Piastri e sua equipe do lado durante o que é uma fase delicada no relacionamento entre eles.

Oscar Piastri, McLaren MCL38, luta com Lando Norris, McLaren MCL38 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

A maneira como a temporada de 2024 começou - com a Red Bull dominando e a McLaren aparentemente não tendo progredido em relação ao final de 2023, já que, em geral, a equipe de Max Verstappen era a adversária mais próxima - significava que, logicamente, qualquer tentativa de conquistar o título era improvável e, como resultado, uma discussão sobre ordens de equipe estaria muito abaixo na lista de prioridades.

Mas, considerando como Monza se desenrolou, por mais que Stella não goste de discuti-las publicamente, alinhar todos os elementos controláveis para uma disputa pelo título é o imperativo claro da McLaren para a mais recente corrida de rua da F1, agora em Baku e Cingapura.

Graças ao tamanho extenso do calendário da F1 atualmente, todos, até George Russell, em oitavo, ainda estão matematicamente na briga. Enquanto Norris está 62 pontos atrás de Verstappen, em segundo, Piastri está 106 pontos atrás, em quarto. Charles Leclerc e a Ferrari também permanecem como cavalos negros entre eles...

Essa diferença de pontos - e, como muitos têm apontado, a experiência de "nada mal para um piloto número dois" do gerente de Piastri, Mark Webber, certamente foi coberta pelos dois australianos - pode ser interpretada pelo que aconteceu na largada em Monza.

Especialmente porque a McLaren ainda não havia tentado impor ordens de equipe naquele momento. É possível que a equipe britânica ainda não esteja indo para Baku ou, pelo menos, não reconheça publicamente qualquer mudança na saga "Regras Papaia", já que não é necessário.

Mas se não fosse por seu infortúnio no momento do pitstop em Miami, que ajudou Norris significativamente, a diferença de pontos de Piastri em relação ao subitamente vulnerável Verstappen poderia estar muito mais próxima da de seu companheiro de equipe neste momento.

No geral, em 2024, Piastri não desfrutou de um período tão longo com o MCL38 atualizado. Vale a pena lembrar como esses desenvolvimentos críticos de Miami foram para Norris primeiro, que agora está 11 a 3 atrás dele em termos de classificação no confronto direto.

O pole man Lando Norris, da equipe McLaren F1, comemora no Parc Ferme Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Essa estatística reflete o que é um dos principais pontos fortes de Norris, mesmo que ele ainda possa se esforçar demais e pagar o preço, e Piastri também mostrou nesta temporada que ainda precisa melhorar o fator crítico de gerenciamento de pneus durante a corrida, além de eliminar erros críticos de classificação.

Com relação ao fator de gerenciamento de pneus, ficou claro como o ar limpo foi importante no fator de granulação do amortecedor em Monza.

Em um determinado momento, Norris não conseguia entender por que era impossível manter sua dianteira esquerda viva, enquanto Leclerc, que acabou vencendo, percebeu que o equilíbrio de seu carro havia melhorado muito depois que as McLarens saíram do seu caminho no último domingo. O deslizamento adicional no ar sujo apenas exacerbou os problemas de manuseio gerados pela granulação.

Mas, tendo demonstrado ser capaz de liderar a equipe papaia, como também fez em locais complicados como Mônaco, Piastri está fazendo um grande nome na F1.

Em meio à discussão sobre a rápida ascensão de Andrea Kimi Antonelli e Oliver Bearman para 2025, Piastri fez o mesmo no ano passado, tendo conquistado títulos na Fórmula 3 e na Fórmula 2 como novato, e fez com que duas equipes da F1 entrassem na justiça para garantir seus serviços. Ele correspondeu às expectativas que isso gerou.

Outras equipes - um departamento técnico da Aston Martin com Adrian Newey, talvez? - devem ter prestado atenção exatamente a isso durante o turbilhão do mercado de pilotos de 2024.

Isso pode muito bem se repetir nos próximos anos, dado o número de novatos que chegarão na próxima temporada e que afundarão ou nadarão - para usar a metáfora favorita de Toto Wolff para Antonelli - e veteranos como Fernando Alonso talvez não tenham outro capítulo na carreira. Ilustrativamente falando, é claro...

Oscar Piastri, da McLaren F1 Team, 2ª posição, borrifa champanhe em Charles Leclerc, da Scuderia Ferrari, 1ª posição Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

O fato de Piastri ter se saído tão bem contra Norris em 2024 é, por si só, impressionante - especialmente em seu segundo ano na F1.

Essa abordagem intransigente em Monza - em que sua ultrapassagem foi no limite, mas justa, com muitos julgamentos intrincados e sob pressão necessários para realizá-la - sugere que ele tem a veia implacável que os grandes campeões da F1 demonstraram no passado, como Michael Schumacher ou o próprio Alonso.

A questão de Norris não ter o mesmo pode muito bem ser o fator que explica por que a McLaren não impôs ordens de equipe até o momento.

A jovem carreira de Piastri na F1 é fundamental. Espera-se muito dele agora, mas esse tem sido o caso desde que ele chegou ao nível mais alto e ele tem prosperado desde então.

