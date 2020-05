As opções para Sebastian Vettel na temporada 2021 da F1 são poucas, mas ainda não estão completamente concluídas, após ficar sem vínculo com a Ferrari. Embora o ideal seja ir para a Mercedes, ele pode ser forçado a se contentar com algo menos brilhante se quiser continuar na Fórmula 1.

David Coulthard o imagina em um projeto incomum. O escocês gosta de lembrar que na F1, mais do que em qualquer outro lugar, nada é impossível.

"Não importa o que você tenha realizado no passado. Há respeito por Sebastian, ele tem sido importante na F1, ele é incrivelmente rápido e ainda é capaz de ganhar corridas e títulos", disse o ex-piloto no podcast F1 Nation. "A roda das negociações se voltou contra ele. Se era uma questão de status e dinheiro, e ele queria se defender, então cometeu erro algum."

Somente Vettel sabe se ele quer continuar competindo quando seu contrato com a Ferrari terminar. O próprio alemão deixou claro que o período atual que o mundo está passando, afetado pela pandemia do coronavírus, inevitavelmente o faz reconsiderar. Aos olhos de Coulthard, a porta da Mercedes não é a mais fácil de abrir, mas não se fecha completamente até que Lewis Hamilton não seja renovado.

"Embora eles amem Lewis, Mercedes e Toto [Wolff] administram um negócio", disse Coulthard. "Eles não vão dizer: 'Oh Lewis, nós amamos você tanto que aqui está um cheque em branco. Anote o número que você quer e vamos pagar.' E é claro, ele vai querer o máximo. Agora Seb deve suavizar seus requisitos nas negociações. Você deve se ater à Mercedes ou pode se arriscar na Renault ou na Aston Martin."

Coulthard se lembra das grandes ambições de Lawrence Stroll desde que salvou a Force India e investiu na Racing Point, que se tornará Aston Martin em 2021. Ele também vê um paralelo na história da Red Bull em meados dos anos 2000 para chegar ao topo da categoria.

"Comprar ações e iniciar uma nova fase de sua carreira pode ser uma opção, algo um pouco incomum", ele imagina. "Há muitas coisas interessantes que podem entrar em jogo, e uma delas pode ser que Lawrence Stroll tenha grandes planos para o futuro sucesso da Aston Martin, e neste momento de sua carreira, Vettel pode ser um grande trunfo para uma equipe como essa, em termos de conhecimento e experiência na Red Bull e Ferrari. Como fiz nos meus quatro anos na Red Bull antes de me aposentar."

"Costumo pensar que se você pode imaginar algo na Fórmula 1, esse algo pode acontecer. Se alguém me dissesse que Ecclestone vai comprar a Ferrari e ser o primeiro piloto, isso seria possível! Claro, é extremamente improvável, mas nunca tome nada como garantido neste mundo."

VÍDEO: Vettel deu vexame na Ferrari? Alemão foi pior que Alonso na escuderia?

PODCAST: Será o fim de Vettel na F1?