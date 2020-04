Diretor técnico da equipe Mercedes, James Allison elogiou a conduta desportiva "absolutamente impecável" do piloto britânico Lewis Hamilton na comparação com outros campeões mundiais da Fórmula 1.

Hamilton venceu cinco de seus seis campeonatos da F1 com a Mercedes enfrentando uma concorrência feroz, incluindo o ex-companheiro de equipe Nico Rosberg e o tetracampeão mundial Sebastian Vettel.

Em meio às acirradas disputas, Hamilton raramente foi acusado de pilotar perigosamente ou agir de maneira antidesportiva na pista. O piloto participou de várias batalhas ferrenhas, mas sempre justas.

Antes de ingressar na Mercedes em 2017, Allison trabalhou anteriormente com os campeões mundiais Michael Schumacher, Fernando Alonso, Kimi Raikkonen e Vettel durante passagens por Benetton, Renault, Lotus e Ferrari.

Mas o diretor técnico da Mercedes disse que a integridade de Hamilton se destaca entre os pilotos com quem trabalhou durante sua longa e vitoriosa carreira na categoria máxima do automobilismo mundial.

"Tive a sorte de trabalhar com pessoas que tiveram a mais alta integridade. E eu acho que essa é uma característica marcante em Lewis ”, disse Allison em um vídeo no canal da Mercedes no YouTube.

“Ele é um dos pilotos mais antigos do grid atual, mas ainda pilota como um dos mais jovens, em uma carreira de vários campeonatos e inúmeras vitórias. Mesmo assim, você terá dificuldade para encontrar um momento na pista em que Lewis faz algo feio”.

"Você o verá fazer muitas, muitas coisas de tirar o fôlego, verá ele fazer coisas corajosas. Mas você não verá manobras rudimentares, batidas violentas ou qualquer tipo de artifício perigoso na maneira como ele pilota”.

"Espero que ele consiga manter isso pelo restante de sua carreira, porque ele tem um registro imaculado. Entre vários campeões, é sem precedentes ter todo esse sucesso sem nenhuma pitada de ‘mau espírito esportivo’. Eu acho impressionante”.

Hamilton, que fez 35 anos no começo de 2020, pode estar chegando aos estágios finais de sua carreira na F1, mas Allison disse que não há sinais de que o hexacampeão da categoria perca suas vantagens.

"Ele é abençoado com talentos físicos extraordinários para acompanhar sua dedicação mental que é bastante louvável", destacou o diretor técnico da Mercedes, atual hexacampeã de construtores e pilotos da F1.

