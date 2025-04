Andrea Kimi Antonelli completou 18 anos apenas em 2024 e já tem um assento na Fórmula 1. Sendo um dos novatos do grid, o piloto ainda é o único que precisa terminar os estudos. Mas, como ele faz isso com as grandes exigências e o calendário 'abarrotado' da categoria?

Em entrevista recente ao podcast The Fast and the Curious, o italiano confessou que está tendo dificuldades em encontrar datas convenientes para seus testes finais.

"Estou no último ano da escola. Tenho os exames finais. Então, no momento, estou tentando encaixar uma data em que eu possa fazer isso, o que é bem difícil no momento", explicou Antonelli.

O momento não poderia ser pior para Antonelli, já que a F1 está em uma sequência de três etapas, começando com o GP do Japão e seguido por Bahrein e Arábia Saudita. Como qualquer outro piloto, o italiano não vai desistir.

"Seria uma pena, você sabe, desistir no último ano da escola. Além disso, minha mãe se preocupa com isso, então vou fazer isso por ela também", disse ele.

"Estou recebendo muita ajuda da escola, não vou mentir, eles estão me enviando coisas, mas é um grande compromisso".

Quando perguntado sobre quais matérias ele está achando particularmente difíceis, ele admitiu que matemática não era seu ponto forte.

"É uma coisa terrível; não vou mentir; é algo que tenho que fazer, mas é uma matéria difícil".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

O adolescente, que completou 18 anos em agosto do ano passado, substituiu Lewis Hamilton na equipe de Brackley. O chefe da equipe, Toto Wolff, tem imensa confiança nele, e seu desempenho até agora prova que essa confiança foi bem colocada. Apesar de uma sessão de classificação desafiadora na Austrália, onde ficou em 16º lugar no grid, ele terminou em quarto lugar, atrás de Lando Norris, Max Verstappen e do companheiro de equipe George Russell.

Em seguida, fez outra campanha impressionante na China, onde terminou em sexto lugar e foi eleito o piloto do dia pelos fãs.

É justo dizer que a pressão sobre o piloto é considerável, mas até agora ele está levando isso na esportiva.

"Bem, para ser honesto, não tenho muitas expectativas", disse ele sobre sua primeira temporada na F1. "O que eu realmente vou fazer é tentar me concentrar no processo e tentar me divertir também".

"Mas, definitivamente, algo que eu realmente quero fazer é começar com um bom ritmo e tentar construir a partir dele e tentar ser consistente. É claro que a mentalidade será sempre a mesma: tentar ir para a pista, vencer e fazer o melhor trabalho possível".

