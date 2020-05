Ecclestone: Vettel quer ir para a Mercedes correr contra Hamilton

O tetracampeão Sebastian Vettel se encontra em uma encruzilhada nesse momento sobre seu futuro na Fórmula 1. Após perder a vaga na equipe para Carlos Sainz, o alemão precisa decidir se continua na categoria, em busca de uma nova vaga, ou se volta à outras categorias ou até mesmo a aposentadoria.

Uma opção vista como possível para Vettel é a Renault, que busca um substituto para Daniel Ricciardo, que está de saída para a McLaren, mas uma ida à Mercedes ainda não foi totalmente descartada, com rumores afirmando que a Daimler, empresa-mãe da montadora, quer formar uma super dupla com Hamilton.

A permanência de Hamilton na Mercedes é vista como certa, a dúvida na equipe alemã no momento seria Valtteri Bottas, se renovam com o piloto ou partem para novas possibilidades.

O ex-chefão da F1, Bernie Ecclestone, que mantém uma boa relação com Vettel, afirmou que conversou recentemente com o piloto, e acredita que o alemão deveria tirar um ano sabático da categoria.

"Eu conversei há pouco com ele, e acredito que deveria tirar um ano de folga", disse Ecclestone ao jornal britânico Evening Standard. "Então, voltaria à F1 em 2022 com a mudança do regulamento. É uma oportunidade para ver como que a F1 vai ficar".

Mas, apesar de sua dica, Ecclestone acredita que o desejo de Vettel seja outro: "Penso que ele quer ir para a Mercedes correr contra Lewis".

Por outro lado, Ecclestone descartou uma saída de Hamilton em direção à Ferrari no futuro, e crava que a Mercedes será a última equipe do hexacampeão na F1.

"Não faz sentido para Lewis ir para outro lugar. Quando sair da Mercedes, deixará de correr. Não acredito que irá para outro lugar. Por que iria para a Ferrari? Ele está com a Mercedes e sabe que lá funciona melhor que a maioria".

