A Ferrari admitiu que é uma das equipes que vem explorando as asas flexíveis na Fórmula 1, antes da introdução dos novos testes pela FIA.

Após a polêmica levantada por Lewis Hamilton durante o GP da Espanha de que a Red Bull usava um design de asa traseira "flexível", a FIA introduzirá novos testes de flexibilidade da peça antes do GP da França, marcado para o final de junho, em meio a preocupações de que algumas equipes estariam explorando as regras da categoria.

Embora grande parte do foco tenha girado em torno da escuderia austríaca, as mudanças forçarão várias equipes a fazer alterações.

Mattia Binotto, chefe da Ferrari, revelou que sua equipe é uma das que serão afetadas.

“Sim, estamos explorando”, disse Binotto sobre os times que pressionam as regras das asas flexíveis.

“Acho que todas as equipes estão explorando de alguma forma o que é possível e o que acreditamos ser certo."

“A diretriz técnica [FIA] está esclarecendo mais, e precisaremos nos adaptar um pouco."

“Acho que está impactando muito pouco a Ferrari. Mas existem algumas reformulações que precisam ser preparadas para cumprir totalmente a diretriz técnica.”

A Red Bull deixou claro que os novos testes exigirão que ela faça modificações em sua asa traseira, com o custo estimado de US $ 500.000 ( aproximadamente 2,642 milhões de reais).

O chefe da equipe, Christian Horner, disse: “Para uma equipe como a nossa, isso é obviamente correr contra o limite, então é claro que estrategicamente você tem que fazer escolhas."

“Você sabe que o impacto de algo assim é provavelmente de cerca de meio milhão de dólares, então isso impedirá que algo mais aconteça. Esse é o ato de malabarismo que temos que fazer agora.”

Enquanto as rivais Mercedes e McLaren estão descontentes com o fato das equipes terem recebido um período de carência antes que os novos testes cheguem, Horner acha que seria injusto fazer uma mudança imediatamente.

“Você não pode simplesmente criar componentes mágicos”, disse.

“Acho que se eles mudassem os testes nas asas dianteiras, por exemplo, neste fim de semana, e víssemos muito mais desempenho da flexibilidade das asas dianteiras, digamos, isso afetaria todas as equipes, algumas muito mais do que outras."

“Eu acho que tem que haver um tempo de espera. Você não pode esperar que as peças sejam aumentadas da noite para o dia com os custos incorridos."

“O carro está em conformidade com os regulamentos que estão lá nos últimos 18 meses ou mais com esses testes de carga. Agora, o teste foi alterado e deve haver um período de aviso para isso.”

O CEO da Alpine, Laurent Rossi, cuja equipe também é suspeita de ter uma asa traseira flexível, disse que o time francês fará as alterações necessárias para cumprir os novos testes.

“Projetamos um carro que está em conformidade com os regulamentos”, disse.

“Se os testes provarem que temos que cumprir um novo conjunto de regras, faremos isso. Isso é tudo o que posso dizer", concluiu.

