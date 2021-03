Após seu triunfo no GP do Bahrein, Lewis Hamilton reconhece que sua vitória com o segundo melhor carro da pista foi uma "chance para calar os críticos", em relação às sugestões de que suas vitórias na Fórmula 1 se devem, principalmente, aos carros que têm em mãos.

Hamilton venceu 74 corridas desde o início da era turbo híbrida, em 2014, com a Mercedes, que triunfou em 103 GPs dos 138 disputados desde então, o que levou a sugestões de algumas pessoas de que tal nível de sucesso se deve unicamente às vantagens dos carros da equipe alemã.

Mas tais teorias ignoram as 22 vitórias de Hamilton com a McLaren, além de eventos onde a Mercedes não tinha o melhor carro e Hamilton acabou batendo oponentes mais rápidos, como o GP da Itália de 2018 contra a Ferrari.

O GP do Bahrein da semana passada demonstrou que a Red Bull começou 2021 com o carro mais rápido, tanto em classificação quanto em condições de corrida, mas Hamilton conseguiu segurar e derrotar Verstappen após executar com sucesso a estratégia agressiva de pneus da Mercedes, contando também com o erro do holandês na ultrapassagem.

Quando perguntado se sua performance provaria que os críticos estão errados, Hamilton disse: "Eu penso que a vitória foi uma bênção. Há sempre uma chance, uma oportunidade de calar os críticos, e acho que esse definitivamente foi um deles".

"Mas acho que já tive outros no passado - já tive vários, obviamente estou aqui há muito tempo - mas espero que tenha outras no futuro para mostrar novamente o que consegui fazer no Bahrein".

O ritmo atual da Red Bull levantou expectativas de que a F1 pode estar a caminho de uma temporada disputada, envolvendo mais de uma equipe, algo que não acontece desde 2012.

Hamilton disse que não "relembra o quão próximas as outras temporadas foram", mas reconhece que "essa começou como uma das mais difíceis, se não a mais difícil".

"Acho que o ritmo da Red Bull é incrivelmente forte, como vocês puderam ver. Não conseguimos igualá-los na classificação. Então isso foi um grande passo para nós. Obviamente eu achei que poderíamos chegar mais próximas nas corridas - mas acabou sendo próximo até demais para mim".

"O negócio é que não sabemos o quão melhor eles serão em outras pistas, ou piores, ou quão melhores seremos. Talvez tenhamos um carro melhor em alguns lugares. Temos que esperar para descobrir. Uma coisa é certa: vamos dar o nosso melhor para evoluir".

