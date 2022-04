F1: Hamilton deixa mensagem enigmática em redes sociais; veja

Carregar reprodutor de áudio

O último GP da Emilia Romagna da Fórmula 1 foi 'um dia para esquecer' para Lewis Hamilton, já que o piloto britânico não apresentou um bom desempenho durante todo o fim de semana, sendo incapaz de ultrapassar carros teoricamente mais lentos e ficando distante do ritmo de seu companheiro de equipe, George Russell.

Após perder o título mundial na temporada de 2021 da maneira mais 'dura' possível, surgiram rumores sobre uma possível aposentadoria do britânico devido ao seu silêncio, que foi quebrado logo no início da nova campanha, com o heptacampeão afirmando que "tinha saído", mas que "já estava de volta".

Com a intenção de voltar ao topo e se tornar o único piloto da história a ter oito campeonatos no currículo, Hamilton se viu com um Mercedes que está longe do desempenho dos atuais líderes Ferrari e Red Bull.

Isso, somado às atuações em que terminou muito atrás de George Russell, fez ressurgir a incógnita sobre uma possível saída do britânico da F1.

Em uma publicação nas redes sociais, Hamilton pareceu responder a todas as críticas recebidas em Ímola, embora a mensagem que deixa seja enigmática.

"Trabalhando na minha obra-prima, serei eu quem decide quando acaba", escreveu o britânico na foto do Instagram que postou na noite de quarta-feira.

Resta saber se essa declaração foi direcionada a alguém em particular, talvez aos rumores de uma possível saída, explicando que será ele mesmo quem decidirá quando sua carreira na F1 chegará ao fim, ou sobre as críticas que recebeu por ser incapaz de domar o monoposto que a equipe alemã lhe deu.

A possibilidade de que seja algum marketing para suas próximas atividades fora do esporte também não pode ser descartada, já que Hamilton é um entusiasta da arte e da música. Há algumas semanas ele postou imagens em que podia ser visto trabalhando em um pequeno estúdio improvisado na sua casa, no entanto, não é a primeira vez do piloto no meio musical.

Em 2018, Hamilton lançou a música 'Pipe', que pertence ao álbum 'Liberation', da renomada cantora Christina Aguilera.

Ouça a música de Lewis Hamilton e Christina Aguilera

Só o tempo dirá o que o heptacampeão quis dizer com este post no Instagram, e sabendo da personalidade que ele tem, nada pode ser descartado.

