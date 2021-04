O ex-piloto de Fórmula 1 Jolyon Palmer 'zoou' o finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, por quase ter sido ultrapassado pela Williams do britânico George Russell no GP da Emilia Romagna, disputado no fim de semana passado em Ímola.

A corrida do último domingo no tradicional circuito italiano foi marcada por um acidente entre Bottas e Russell, que se tocaram após tentativa de ultrapassagem do britânico em cima do finlandês e acabaram batendo forte, ocasionando a interrupção momentânea da prova.

No fim das contas, o preocupante incidente entre os dois acabou sendo o centro das atenções, até por causa do desentendimento entre ambos, mas Palmer não deixou de observar que Bottas, na superior Mercedes, quase foi ultrapassado por uma Williams, 'lanterna' de 2020.

Jolyon Palmer Photo by: GP3 Series Media Service

“Bottas teve uma corrida horrível, e estar em uma posição onde ele poderia ser ultrapassado por uma Williams não é nada bom”, afirmou o britânico ao podcast 'Checkered Flag'. Palmer correu pela Renault na F1 entre 2016 e 2017.

Entenda como F1 na BAND liga sinal de ALERTA na GLOBO após “ROUBO” de audiência no GP de Ímola

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Por que temporada de 2021 promete ser a mais equilibrada dos últimos anos?

Your browser does not support the audio element.

.